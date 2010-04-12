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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5504550555065507>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:24

Alex2006
Ну Вы и фантазёр!
Не хотел продолжать дискуссию, но столько фантазии в одном посте!
У Вас есть хрустальный шар или Вы как Libo слышите голоса (свыше)?
Вы путаете девал с загончиком. Тот девал был по военным причинам, а не экономическим. Повторюсь, если бы не война, курс сперва остановился бы на отметке около 15, а затем откатил бы к 10-11 после окончания кризиса из-за смены власти.

Это Вам кто сказал?
То, что у нас в ЗВР к тому моменту даже мыши сдохли, это не экономич. причина?
Пока что даже при курсе 26 торгбаланс у нас отрицательный. Что было бы при курсе 11?
И я ничего не путаю. Но где критерий, кот. Вам позволяет заранее предвидеть это "загон" или начало очередного девала?

Сейчас есть разница относительно 1998 и 2008 годов - люди имеют свежий опыт и понимают, что по любой цене бакс грести не стоит. Люди стали анализировать экономическую эффективность тех или иных действий.

Действительно, "имеют свежий опыт"! Те, кто помнит уверения Гонтаревой: "Выше 12 не будет!" вряд ли поверят новым заверениям.

Дальнейший Ваш расчёт вариантов 2.1 и 2.2 вообще супер!
Жаль, что онлайн человека не видно. Если Вам лет 20-25, то всё понятно, и вопросов нет. Совет терять реальные сбережения ради предполагаемых доходов, кот. то ли будут, то ли нет, может давать только очень юный человек.
2.2. Никто не побежал за баксом, курс из-за войны стал 15, эквивалент наших сбережений стал $10 700. Наш чуть выросший доход теперь составляет ~$1130-$1300 в мес и ~$13560-$15600 в год.

Проблема в том, что курс 15 в этом варианте - это только Ваше предположение, а вот потеря почти половины (а в реальности 2/3) сбережений - это факт.
+ при заметной девальвации Ваш предполагаемый доход "~$1130-$1300 в мес." может превратиться даже в реальный 0 - к примеру, предприятие, на кот. Вы получаете свои 2000 долл. до девала, работает на импортном сырье, а продукция идёт на внутр. рынок, вполне может остановиться и работникам скажут; "Спасибо! Все свободны!". Это, конечно, крайний случай, но вполне реальный, примеры есть.

Почему же, посмотрите на последние 3 года, везде видны загоны с откатами до практически предыдущих позиций :) Повторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи...

Ещё раз - как Вы заранее определяете, это загон или новая волна девальвации?

Естественно, базу для курса составляет экономическая часть. ...
У нас сейчас солидный запас.

Ещё раз - почему при "солидном запасе" у нас отрицательный торгбаланс?
Да, курсы я брал с сайта НБУ, можете проверить. А из какого архива Вы брали курс "28.92 на выходных 14-го и 15-го января"?

С интересом наблюдал попытки анализа цен на сталь и зерно, это на нас мало повлияет, т.к. экспортеры заводят лишь столько выручки, сколько нужно на покрытие производственных затрат. Там есть огромный запас, который они оставляют в офшорах, так что, валюты полно

Не знаю, какой запас "там", но у Вас запас оптимизма зашкаливает. :)

В заключение :
- Блажен, кто верует.
Тепло ему на свете.

P.s. Всё же к Вам просьба, если НБУ и минпропаганды платят 3000 долл., то порекомендуйте меня. За такую зарплату я согласен перекраситься, излучать даже больше оптимизма, чем Вы, и агитировать за гривнедепо и даже за то, чтобы все деньги люди отдали родному государству. Поверьте, я буду о-о-очень убедителен. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лип, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:34

  tea написав:
  Faceless написав:Алекс же это тот же кабанчик наоборот.

Алекс хоча б з цифрами доводить.А у Кабанчика аргументи типу:"Вчора переспав з Валентиною,так вона після секса і пляшки вина сказала,що курс буде 96". :mrgreen:

Форма разная, а суть одинаковая.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:35

Re: Валютный рынок в контексте

А как повлияет на курс требование властей "сильно" обновить автопарк автобусов-маршруток? Там до конца года надо заменить все переделанные с грузовых маршрутки.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:44

Чай, последую по Вашим стопам. :)
Я понял, кто скрывается под многобуквенным ником!
Мир ожидает невиданный ранее финансовый кризис, и руководство США это прекрасно понимает. Такое мнение выразил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

СИТУАЦИЯ. По словам экономиста, ценность доллара не подкреплена ни золотом, ни товарными запасами, что рано или поздно обвалит эту валюту.

«Нормой является, когда товарная и денежная массы составляют хотя бы один к двум, а сейчас этот показатель один к десяти. Это по официальной статистике. То есть количество долларов в десять раз превышает количество мировой товарной массы», – заявил Пешко в эфире канала InterVizor.

https://etcetera.media/prognoz-mirovoy-finansovyiy-krizis-neminuem.html
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:05

... вакантне місце валютного ринку))

  ЛАД написав:P.s. Всё же к Вам просьба, если НБУ и минпропаганды платят 3000 долл., то порекомендуйте меня. За такую зарплату я согласен перекраситься, излучать даже больше оптимизма, чем Вы, и агитировать за гривнедепо и даже за то, чтобы все деньги люди отдали родному государству. Поверьте, я буду о-о-очень убедителен.

....приєднуюсь! :mrgreen: - готовий, на початках працювати і за ОДНУ тисячку долярчиків! :D
(...а то протираю тут штани за безплатно :mrgreen: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:29

  ЛАД написав:
Мир ожидает невиданный ранее финансовый кризис, и руководство США это прекрасно понимает. Такое мнение выразил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

СИТУАЦИЯ. По словам экономиста, ценность доллара не подкреплена ни золотом, ни товарными запасами, что рано или поздно обвалит эту валюту.

«Нормой является, когда товарная и денежная массы составляют хотя бы один к двум, а сейчас этот показатель один к десяти. Это по официальной статистике. То есть количество долларов в десять раз превышает количество мировой товарной массы», – заявил Пешко в эфире канала InterVizor.

https://etcetera.media/prognoz-mirovoy-finansovyiy-krizis-neminuem.html


Боже, какое убожество!
Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы.
Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения? За что продает свои квартиры, машины, свою земельку? А какую более надежную валюту с умеренной денежной массой он, академик, может нам - 8-ми миллирдам землян - порекоммендовать?
Общеизвестный кремлевский парадокс.
Америку, всё американское и доллар кроют самыми последними словами, каждый день предрекают им крах и даже грозятся превратить в радиактивный пепел.
Но!
При этом своё наворованное держат в долларе и в долларовых активах, свои семьи эвакуировали в США и заставляют их пройти там полную адаптацию к постоянному проживанию на Манхэттене в среде с американским образом жизни. Бьют своих чад по губам за разговорчики на великом русском и за упоминание про свое русское происхождение. Явно не к рублево-валдайскому будущему готовят. Вот такой он задротный на самом деле этот сраный русский мир.
А на публику хором дружно доллару и Америке конец!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:32

  Libo написав:Боже, какое убожество!
Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы.
Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения? За что продает свои квартиры, машины, свою земельку? А какую более надежную валюту с умеренной денежной массой он, академик, может нам - 8-ми миллирдам землян - порекоммендовать?
Общеизвестный кремлевский парадокс.
Америку, всё американское и доллар кроют самыми последними словами, каждый день предрекают им крах и даже грозятся превратить в радиактивный пепел.
Но!
При этом своё наворованное держат в долларе и в долларовых активах, свои семьи эвакуировали в США и заставляют их пройти там полную адаптацию к постоянному проживанию на Манхэттене в среде с американским образом жизни. Бьют своих чад по губам за разговорчики на великом русском и за упоминание про свое русское происхождение. Явно не к рублево-валдайскому будущему готовят. Вот такой он задротный на самом деле этот сраный русский мир.
А на публику хором дружно доллару и Америке конец!


Украинские "патриоты" такие же.
Чем дальше от родины - тем больше "патриот" :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:44

  Вкладчик1234 написав:Украинские "патриоты" такие же.
Чем дальше от родины - тем больше "патриот" :)


С логикой проблемы, туго понимаем?
Я как раз выше написал, что русские сразу забывают про свою русскость за рубежом, кроме их пап в Кремле, которые зарабатывают последний миллиард перед дембелем.
А ты пишешь, что наши такие же, т.е. супер патриоты вдали от родины...
Два взаимослючающих суждения. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:44

  ЛАД написав:Alex2006
Ну Вы и фантазёр!
Не хотел продолжать дискуссию, но столько фантазии в одном посте!
У Вас есть хрустальный шар или Вы как Libo слышите голоса (свыше)?
Вы путаете девал с загончиком. Тот девал был по военным причинам, а не экономическим. Повторюсь, если бы не война, курс сперва остановился бы на отметке около 15, а затем откатил бы к 10-11 после окончания кризиса из-за смены власти.

Это Вам кто сказал?
То, что у нас в ЗВР к тому моменту даже мыши сдохли, это не экономич. причина?
Пока что даже при курсе 26 торгбаланс у нас отрицательный. Что было бы при курсе 11?
И я ничего не путаю. Но где критерий, кот. Вам позволяет заранее предвидеть это "загон" или начало очередного девала?

Сейчас есть разница относительно 1998 и 2008 годов - люди имеют свежий опыт и понимают, что по любой цене бакс грести не стоит. Люди стали анализировать экономическую эффективность тех или иных действий.

Действительно, "имеют свежий опыт"! Те, кто помнит уверения Гонтаревой: "Выше 12 не будет!" вряд ли поверят новым заверениям.

Дальнейший Ваш расчёт вариантов 2.1 и 2.2 вообще супер!
Жаль, что онлайн человека не видно. Если Вам лет 20-25, то всё понятно, и вопросов нет. Совет терять реальные сбережения ради предполагаемых доходов, кот. то ли будут, то ли нет, может давать только очень юный человек.
2.2. Никто не побежал за баксом, курс из-за войны стал 15, эквивалент наших сбережений стал $10 700. Наш чуть выросший доход теперь составляет ~$1130-$1300 в мес и ~$13560-$15600 в год.

Проблема в том, что курс 15 в этом варианте - это только Ваше предположение, а вот потеря почти половины (а в реальности 2/3) сбережений - это факт.
+ при заметной девальвации Ваш предполагаемый доход "~$1130-$1300 в мес." может превратиться даже в реальный 0 - к примеру, предприятие, на кот. Вы получаете свои 2000 долл. до девала, работает на импортном сырье, а продукция идёт на внутр. рынок, вполне может остановиться и работникам скажут; "Спасибо! Все свободны!". Это, конечно, крайний случай, но вполне реальный, примеры есть.

Почему же, посмотрите на последние 3 года, везде видны загоны с откатами до практически предыдущих позиций :) Повторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи...

Ещё раз - как Вы заранее определяете, это загон или новая волна девальвации?

Естественно, базу для курса составляет экономическая часть. ...
У нас сейчас солидный запас.

Ещё раз - почему при "солидном запасе" у нас отрицательный торгбаланс?
Да, курсы я брал с сайта НБУ, можете проверить. А из какого архива Вы брали курс "28.92 на выходных 14-го и 15-го января"?

С интересом наблюдал попытки анализа цен на сталь и зерно, это на нас мало повлияет, т.к. экспортеры заводят лишь столько выручки, сколько нужно на покрытие производственных затрат. Там есть огромный запас, который они оставляют в офшорах, так что, валюты полно

Не знаю, какой запас "там", но у Вас запас оптимизма зашкаливает. :)

В заключение :
- Блажен, кто верует.
Тепло ему на свете.

P.s. Всё же к Вам просьба, если НБУ и минпропаганды платят 3000 долл., то порекомендуйте меня. За такую зарплату я согласен перекраситься, излучать даже больше оптимизма, чем Вы, и агитировать за гривнедепо и даже за то, чтобы все деньги люди отдали родному государству. Поверьте, я буду о-о-очень убедителен. :)


если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:45

  Гурман написав:москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну.
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