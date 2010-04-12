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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5504550555065507 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 809 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 508 Всього голосів : 809 Додано: Нед 22 лип, 2018 16:49 Libo написав: ЛАД написав: Мир ожидает невиданный ранее финансовый кризис, и руководство США это прекрасно понимает. Такое мнение выразил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.



СИТУАЦИЯ. По словам экономиста, ценность доллара не подкреплена ни золотом, ни товарными запасами, что рано или поздно обвалит эту валюту.



«Нормой является, когда товарная и денежная массы составляют хотя бы один к двум, а сейчас этот показатель один к десяти. Это по официальной статистике. То есть количество долларов в десять раз превышает количество мировой товарной массы», – заявил Пешко в эфире канала InterVizor.

https://etcetera.media/prognoz-mirovoy-finansovyiy-krizis-neminuem.html



Боже, какое убожество!

Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы.

Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения? За что продает свои квартиры, машины, свою земельку? А какую более надежную валюту с умеренной денежной массой он, академик, может нам - 8-ми миллирдам землян - порекоммендовать?

Общеизвестный кремлевский парадокс.

Америку, всё американское и доллар кроют самыми последними словами, каждый день предрекают им крах и даже грозятся превратить в радиактивный пепел.

Но!

При этом своё наворованное держат в долларе и в долларовых активах, свои семьи эвакуировали в США и заставляют их пройти там полную адаптацию к постоянному проживанию на Манхэттене в среде с американским образом жизни. Бьют своих чад по губам за разговорчики на великом русском и за упоминание про свое русское происхождение. Явно не к рублево-валдайскому будущему готовят. Вот такой он задротный на самом деле этот сраный русский мир.

А на публику хором дружно доллару и Америке конец!



Боже, какое убожество!Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы.Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения? За что продает свои квартиры, машины, свою земельку? А какую более надежную валюту с умеренной денежной массой он, академик, может нам - 8-ми миллирдам землян - порекоммендовать?Общеизвестный кремлевский парадокс.Америку, всё американское и доллар кроют самыми последними словами, каждый день предрекают им крах и даже грозятся превратить в радиактивный пепел.Но!При этом своё наворованное держат в долларе и в долларовых активах, свои семьи эвакуировали в США и заставляют их пройти там полную адаптацию к постоянному проживанию на Манхэттене в среде с американским образом жизни. Бьют своих чад по губам за разговорчики на великом русском и за упоминание про свое русское происхождение. Явно не к рублево-валдайскому будущему готовят. Вот такой он задротный на самом деле этот сраный русский мир.А на публику хором дружно доллару и Америке конец!



в кои то веки согласен с либо

более того, ихние отпрыски еще умудряются в соцсетях поносить рф, за что получают по хлебалу от папаш, от тех, которые "патриоты" в кои то веки согласен с либоболее того, ихние отпрыски еще умудряются в соцсетях поносить рф, за что получают по хлебалу от папаш, от тех, которые "патриоты" Андрей_В Повідомлень: 18900 З нами з: 14.10.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 17:26 Bayern написав: Гурман написав: москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну. Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну.

Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина. Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина. tea Повідомлень: 14996 З нами з: 15.11.08 Подякував: 221 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 17:37 tea написав: Bayern написав: Гурман написав: москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну. Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну.

Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина. Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.

У него там теща и дети. У него там теща и дети. THB Повідомлень: 501 З нами з: 22.07.16 Подякував: 81 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5504550555065507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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