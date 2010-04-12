Мир ожидает невиданный ранее финансовый кризис, и руководство США это прекрасно понимает. Такое мнение выразил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.
СИТУАЦИЯ. По словам экономиста, ценность доллара не подкреплена ни золотом, ни товарными запасами, что рано или поздно обвалит эту валюту.
«Нормой является, когда товарная и денежная массы составляют хотя бы один к двум, а сейчас этот показатель один к десяти. Это по официальной статистике. То есть количество долларов в десять раз превышает количество мировой товарной массы», – заявил Пешко в эфире канала InterVizor.
Боже, какое убожество! Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы. Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения? За что продает свои квартиры, машины, свою земельку? А какую более надежную валюту с умеренной денежной массой он, академик, может нам - 8-ми миллирдам землян - порекоммендовать? Общеизвестный кремлевский парадокс. Америку, всё американское и доллар кроют самыми последними словами, каждый день предрекают им крах и даже грозятся превратить в радиактивный пепел. Но! При этом своё наворованное держат в долларе и в долларовых активах, свои семьи эвакуировали в США и заставляют их пройти там полную адаптацию к постоянному проживанию на Манхэттене в среде с американским образом жизни. Бьют своих чад по губам за разговорчики на великом русском и за упоминание про свое русское происхождение. Явно не к рублево-валдайскому будущему готовят. Вот такой он задротный на самом деле этот сраный русский мир. А на публику хором дружно доллару и Америке конец!
в кои то веки согласен с либо более того, ихние отпрыски еще умудряются в соцсетях поносить рф, за что получают по хлебалу от папаш, от тех, которые "патриоты"
Гурман написав:москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну.
Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.
Гурман написав:москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну.
Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.
serega_rubin написав:А все заметили, как дождик в Киеве летом, так и курс зеленого подрастает ?
На найближчі два дні теж показує дощ.
Внаслідок чого аграрники несуть збитки і чималі... В одних регіонах засуха, в інших дощ періщить як з відра! В цьому році ніяких рекордів по раннім зерновим не буде... Дав би Бог зібрати і просушити те, що залишиться. Види на пізні сільгоспкультури станом на сьогодні дуже не погані... Спльовую три рази.
Внаслідок чого аграрники несуть збитки і чималі... В одних регіонах засуха, в інших дощ періщить як з відра! В цьому році ніяких рекордів по раннім зерновим не буде... Дав би Бог зібрати і просушити те, що залишиться. Види на пізні сільгоспкультури станом на сьогодні дуже не погані... Спльовую три рази.
Дякую за інфо.Для курса - погана новина.Експорт зернових - чимала стаття доходів.
Libo написав:Боже, какое убожество! Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы. Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения?
Если отбросить всю эту тираду, в чем он неправ? В чем хранит сбережения, это провокационный вопрос. Наверняка, часть и в долларе, потому что сейчас это самая ликвидная валюта и от этого никуда не деться, но умом понимает, что это все гигантская финансовая пирамида и может произойти ее обвал в любой момент, поэтому, наверное, в долларе у него далеко не все.
Удивительно! Трамп сказал что будет топить доллар, евросоюз сказал что будет топить доллар,а наши гуру форума на перекор всему миру голосуют за доллар, это просто поразительно!С каждым днем на этом форуме мне все интересней читать ,столь забавные анафемы гривне, нет, я не говорю что девальвации нет(даже вроде писал что гривна потихоньку будет падать),но это никоим образом, не означает, что будет расти доллар,если его толкают вниз в мире.Если уже влаживаетесь в заграничную валюту, то хоть для приличия ,ну хоть немножечко,нужно поглядывать,а что там у них новенького?