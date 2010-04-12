Libo написав:

ЛАД написав: Мир ожидает невиданный ранее финансовый кризис, и руководство США это прекрасно понимает. Такое мнение выразил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.



СИТУАЦИЯ. По словам экономиста, ценность доллара не подкреплена ни золотом, ни товарными запасами, что рано или поздно обвалит эту валюту.



«Нормой является, когда товарная и денежная массы составляют хотя бы один к двум, а сейчас этот показатель один к десяти. Это по официальной статистике. То есть количество долларов в десять раз превышает количество мировой товарной массы», – заявил Пешко в эфире канала InterVizor.

https://etcetera.media/prognoz-mirovoy-finansovyiy-krizis-neminuem.html

Боже, какое убожество!Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы.Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения? За что продает свои квартиры, машины, свою земельку? А какую более надежную валюту с умеренной денежной массой он, академик, может нам - 8-ми миллирдам землян - порекоммендовать?Общеизвестный кремлевский парадокс.Америку, всё американское и доллар кроют самыми последними словами, каждый день предрекают им крах и даже грозятся превратить в радиактивный пепел.Но!При этом своё наворованное держат в долларе и в долларовых активах, свои семьи эвакуировали в США и заставляют их пройти там полную адаптацию к постоянному проживанию на Манхэттене в среде с американским образом жизни. Бьют своих чад по губам за разговорчики на великом русском и за упоминание про свое русское происхождение. Явно не к рублево-валдайскому будущему готовят. Вот такой он задротный на самом деле этот сраный русский мир.А на публику хором дружно доллару и Америке конец!