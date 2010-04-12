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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55055506550755085509>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:49

  Libo написав:
  ЛАД написав:
Мир ожидает невиданный ранее финансовый кризис, и руководство США это прекрасно понимает. Такое мнение выразил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

СИТУАЦИЯ. По словам экономиста, ценность доллара не подкреплена ни золотом, ни товарными запасами, что рано или поздно обвалит эту валюту.

«Нормой является, когда товарная и денежная массы составляют хотя бы один к двум, а сейчас этот показатель один к десяти. Это по официальной статистике. То есть количество долларов в десять раз превышает количество мировой товарной массы», – заявил Пешко в эфире канала InterVizor.

https://etcetera.media/prognoz-mirovoy-finansovyiy-krizis-neminuem.html


Боже, какое убожество!
Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы.
Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения? За что продает свои квартиры, машины, свою земельку? А какую более надежную валюту с умеренной денежной массой он, академик, может нам - 8-ми миллирдам землян - порекоммендовать?
Общеизвестный кремлевский парадокс.
Америку, всё американское и доллар кроют самыми последними словами, каждый день предрекают им крах и даже грозятся превратить в радиактивный пепел.
Но!
При этом своё наворованное держат в долларе и в долларовых активах, свои семьи эвакуировали в США и заставляют их пройти там полную адаптацию к постоянному проживанию на Манхэттене в среде с американским образом жизни. Бьют своих чад по губам за разговорчики на великом русском и за упоминание про свое русское происхождение. Явно не к рублево-валдайскому будущему готовят. Вот такой он задротный на самом деле этот сраный русский мир.
А на публику хором дружно доллару и Америке конец!

:lol: :lol: :lol:


в кои то веки согласен с либо
более того, ихние отпрыски еще умудряются в соцсетях поносить рф, за что получают по хлебалу от папаш, от тех, которые "патриоты"
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:26

  Bayern написав:
  Гурман написав:москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну.

Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:37

  tea написав:
  Bayern написав:
  Гурман написав:москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Конечно красиво, парень выиграл - ни разу ни крикнул Слава Украине, не признался чей Крым, а просто спел гимн Украины, спел, слова знает, обернулся флагом Украины и выиграл, прославив страну, да еще соперника сказал уважает. Учитесь как без излишнего словоблудия и выкриков лозунгов - в действительности славить свою страну.

Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.

У него там теща и дети.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:48

  tea написав:
  serega_rubin написав:А все заметили, как дождик в Киеве летом, так и курс зеленого подрастает ? :)

На найближчі два дні теж показує дощ. :shock:

Внаслідок чого аграрники несуть збитки і чималі... В одних регіонах засуха, в інших дощ періщить як з відра! В цьому році ніяких рекордів по раннім зерновим не буде... Дав би Бог зібрати і просушити те, що залишиться. Види на пізні сільгоспкультури станом на сьогодні дуже не погані... Спльовую три рази.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:53

  Qwerty написав:
  tea написав:На найближчі два дні теж показує дощ. :shock:

Внаслідок чого аграрники несуть збитки і чималі... В одних регіонах засуха, в інших дощ періщить як з відра! В цьому році ніяких рекордів по раннім зерновим не буде... Дав би Бог зібрати і просушити те, що залишиться. Види на пізні сільгоспкультури станом на сьогодні дуже не погані... Спльовую три рази.

Дякую за інфо.Для курса - погана новина.Експорт зернових - чимала стаття доходів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:55

  THB написав:
  tea написав:Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.

У него там теща и дети.

Так.Але ж він виступав у шортах з тризубом і взяв в руки український прапор.
До бою було питання - за кого ж вболіватимуть кримчани.Виявилось,що вболівають за Усика.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:27

  Libo написав:Боже, какое убожество!
Пока у нас будут такие академики Академии экономических наук, у нашей экономики будут проблемы.
Я бы тут же задал вопрос этому недоучке, а в чем он тогда хранит свои сбережения?
:lol: :lol: :lol:

Если отбросить всю эту тираду, в чем он неправ? В чем хранит сбережения, это провокационный вопрос. Наверняка, часть и в долларе, потому что сейчас это самая ликвидная валюта и от этого никуда не деться, но умом понимает, что это все гигантская финансовая пирамида и может произойти ее обвал в любой момент, поэтому, наверное, в долларе у него далеко не все.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:53

Re: Валютный рынок в контексте

Удивительно! Трамп сказал что будет топить доллар, евросоюз сказал что будет топить доллар,а наши гуру форума на перекор всему миру голосуют за доллар, это просто поразительно!С каждым днем на этом форуме мне все интересней читать ,столь забавные анафемы гривне, нет, я не говорю что девальвации нет(даже вроде писал что гривна потихоньку будет падать),но это никоим образом, не означает, что будет расти доллар,если его толкают вниз в мире.Если уже влаживаетесь в заграничную валюту, то хоть для приличия ,ну хоть немножечко,нужно поглядывать,а что там у них новенького?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:42

tea
Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.

Усик из Симферополя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:02

  Vitl написав:tea
Що цікаво - Крим вболівав за Усика,а не за росіянина.

Усик из Симферополя.

Я в курсі.Тільки ж він представляв Україну проти Росії.https://scontent.fiev15-1.fna.fbcdn.net ... e=5C10347F
Востаннє редагувалось tea в Нед 22 лип, 2018 20:26, всього редагувалось 3 разів.
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