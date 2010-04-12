Додано: Нед 22 лип, 2018 20:21

tea написав: Surfer написав: При Тимошенко газ был по 238 - это "профессура" разогнала его до 500

Тимошенко і Путін так склали контракт,що в 2009,передвиборчому році,формула дозволяла 20% знижку,а вже з 2010 року і до 2019 без знижки.

Ну і не забувайте - як Тимошенко підписала контракт.Вона підробила директиву від уряду і на її основі Дубина підписав невигідний для України контракт. Тимошенко і Путін так склали контракт,що в 2009,передвиборчому році,формула дозволяла 20% знижку,а вже з 2010 року і до 2019 без знижки.Ну і не забувайте - як Тимошенко підписала контракт.Вона підробила директиву від уряду і на її основі Дубина підписав невигідний для України контракт.

Да ну ! А почему если он такой невыгодный не один из адептов "злочинных контрактов" - ни Янык ни Порох - не позаботились об пересмотре соглашений и укладання более выгодных за 10 лет !Почему имено газпром, а не они в свете последних событий выступил первым кто решил разорвать контракты, и тут же шоколадные хаятели "злочинных контрактов" резко запереживалди, мол хрен вам ? А кстати говоря именно в контрактах Тимошенко была прописана опция оспаривания спорных вопросов в арбитраже. Без этих контрактов и подобной опции - судится украине с самой собой - поскольку предыдущие контракты через прокладку росукржнерго умывали руки газпрому. Только за этим это контракты были нужны. То есть охлосу в уши сцать про "злочинни контракты" можно а как дело до их пересмотрения - тогда "ой" и на попятную ?То как подписывался контракт - результат действия пасечников которые довели до такого что в европе начали замерзать люди. Нужно было спасать ситуацию.По поводу скидок - точно помню Тимошенко что вопросы скидок можно оговаривать каждый год. Но поскольку ни порох ни янык оказались недоговороспособными, лукчше охлосу про "невистку" запускать - так оно им понятнее.Кстати говоря - овощ "вымутил" 100долл "скидку" за флот. на 400-500 баксах - это 20% или даже больше чем 20%, что только подтверждает правильность позиции Тимошенко.