ЄС ввів квоти на 11 позицій української металопродукції.
П.С.Хотілось би побачити десь цифру - скільки ми продали цієї продукції без квот в ЄС,і скільки продаватимемо в рамках квот.Наскільки велика різниця?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:08
Ще одна погана новина для гривні.
ЄС ввів квоти на 11 позицій української металопродукції.
П.С.Хотілось би побачити десь цифру - скільки ми продали цієї продукції без квот в ЄС,і скільки продаватимемо в рамках квот.Наскільки велика різниця?
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:18
Трохи про Лугандонію.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:19
Масштабы экономики США ( + масштабы глобальной торговли), поддерживающие доллар как главную мировую валюту уже 70 лет, легко пережуют и выплюнут любого Трампа и евробюрократов.
И наоборот, постепенно утопающая в негативе (долги, отрицательное сальдо, инфляция,страшная демография и так далее) экономика Украины не оставляет шансов для позитива по гривне. Причем чем дольше нынешняя "курсовая стабильность", тем круче будет пике.
Можно конечно на краткосроке и среднесроке "поиграть" в гривнеказино. Но опыт последних 20 лет показывает, что число выигравших получается всегда на порядок меньше чем проигравших.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:21
Да ну ! А почему если он такой невыгодный не один из адептов "злочинных контрактов" - ни Янык ни Порох - не позаботились об пересмотре соглашений и укладання более выгодных за 10 лет !
Почему имено газпром, а не они в свете последних событий выступил первым кто решил разорвать контракты, и тут же шоколадные хаятели "злочинных контрактов" резко запереживалди, мол хрен вам ? А кстати говоря именно в контрактах Тимошенко была прописана опция оспаривания спорных вопросов в арбитраже. Без этих контрактов и подобной опции - судится украине с самой собой - поскольку предыдущие контракты через прокладку росукржнерго умывали руки газпрому. Только за этим это контракты были нужны. То есть охлосу в уши сцать про "злочинни контракты" можно а как дело до их пересмотрения - тогда "ой" и на попятную ?
То как подписывался контракт - результат действия пасечников которые довели до такого что в европе начали замерзать люди. Нужно было спасать ситуацию.
По поводу скидок - точно помню Тимошенко что вопросы скидок можно оговаривать каждый год. Но поскольку ни порох ни янык оказались недоговороспособными, лукчше охлосу про "невистку" запускать - так оно им понятнее.
Кстати говоря - овощ "вымутил" 100долл "скидку" за флот. на 400-500 баксах - это 20% или даже больше чем 20%, что только подтверждает правильность позиции Тимошенко.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:25
Труба пониже дым пожиже.
Если падёт доллар, гривна уйдёт в нирвану. Навсегда.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:32
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:35
Re: Валютный рынок в контексте
Киев, ТРЦ Rive Gauche на Позняках. Банк Восток продает бакс по 26.4 без выходных. Курс лучше, чем в обменниках по городу.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:53
Surfer сейчас ещё интересное что Нафтогаз предлагает снизить стоимость транзита для Газпрома с 19 года, тоесть сейчас по нынешнему контракту Газпром платит больше. И при этом шеколадники постоянно втюхиват соевым лохам как Газпром ужасно недоплачивает за транзит.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 22 лип, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:59
Ну посмотрим на понедельничный движ. Всетаки банк Восток спесыфишеский и не есть крупным мейкером на рынке. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:02
1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.
Умовно кажучи,газ в хуторі Михайлівському мав коштувати однакову ціну як для Німеччини,Словаччини,Польщі,Угорщини,так і для України.А ЮВТ підписала контракт,де базова ціна була чомусь в Італії.
|