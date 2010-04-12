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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5506550755085509>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:08

Ще одна погана новина для гривні.
ЄС ввів квоти на 11 позицій української металопродукції.
https://korrespondent.net/business/econ ... yy-ukrayny
П.С.Хотілось би побачити десь цифру - скільки ми продали цієї продукції без квот в ЄС,і скільки продаватимемо в рамках квот.Наскільки велика різниця?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:18

Трохи про Лугандонію.
https://www.obozrevatel.com/society/isp ... voevat.htm
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:19

  vovodabravis написав:Удивительно! Трамп сказал что будет топить доллар, евросоюз сказал что будет топить доллар,а наши гуру форума на перекор всему миру голосуют за доллар, это просто поразительно!С каждым днем на этом форуме мне все интересней читать ,столь забавные анафемы гривне,


Масштабы экономики США ( + масштабы глобальной торговли), поддерживающие доллар как главную мировую валюту уже 70 лет, легко пережуют и выплюнут любого Трампа и евробюрократов.
И наоборот, постепенно утопающая в негативе (долги, отрицательное сальдо, инфляция,страшная демография и так далее) экономика Украины не оставляет шансов для позитива по гривне. Причем чем дольше нынешняя "курсовая стабильность", тем круче будет пике.
Можно конечно на краткосроке и среднесроке "поиграть" в гривнеказино. Но опыт последних 20 лет показывает, что число выигравших получается всегда на порядок меньше чем проигравших.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:21

  tea написав:
  Surfer написав:
При Тимошенко газ был по 238 - это "профессура" разогнала его до 500

Тимошенко і Путін так склали контракт,що в 2009,передвиборчому році,формула дозволяла 20% знижку,а вже з 2010 року і до 2019 без знижки.
Ну і не забувайте - як Тимошенко підписала контракт.Вона підробила директиву від уряду і на її основі Дубина підписав невигідний для України контракт.


Да ну ! А почему если он такой невыгодный не один из адептов "злочинных контрактов" - ни Янык ни Порох - не позаботились об пересмотре соглашений и укладання более выгодных за 10 лет !
Почему имено газпром, а не они в свете последних событий выступил первым кто решил разорвать контракты, и тут же шоколадные хаятели "злочинных контрактов" резко запереживалди, мол хрен вам ? А кстати говоря именно в контрактах Тимошенко была прописана опция оспаривания спорных вопросов в арбитраже. Без этих контрактов и подобной опции - судится украине с самой собой - поскольку предыдущие контракты через прокладку росукржнерго умывали руки газпрому. Только за этим это контракты были нужны. То есть охлосу в уши сцать про "злочинни контракты" можно а как дело до их пересмотрения - тогда "ой" и на попятную ?

То как подписывался контракт - результат действия пасечников которые довели до такого что в европе начали замерзать люди. Нужно было спасать ситуацию.

По поводу скидок - точно помню Тимошенко что вопросы скидок можно оговаривать каждый год. Но поскольку ни порох ни янык оказались недоговороспособными, лукчше охлосу про "невистку" запускать - так оно им понятнее.

Кстати говоря - овощ "вымутил" 100долл "скидку" за флот. на 400-500 баксах - это 20% или даже больше чем 20%, что только подтверждает правильность позиции Тимошенко.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:25

  vovodabravis написав:Удивительно! Трамп сказал что будет топить доллар, евросоюз сказал что будет топить доллар,а наши гуру форума на перекор всему миру голосуют за доллар, это просто поразительно!С каждым днем на этом форуме мне все интересней читать ,столь забавные анафемы гривне, нет, я не говорю что девальвации нет(даже вроде писал что гривна потихоньку будет падать),но это никоим образом, не означает, что будет расти доллар,если его толкают вниз в мире.Если уже влаживаетесь в заграничную валюту, то хоть для приличия ,ну хоть немножечко,нужно поглядывать,а что там у них новенького?

Труба пониже дым пожиже.
Если падёт доллар, гривна уйдёт в нирвану. Навсегда.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Surfer написав:То как подписывался контракт - результат действия пасечников которые довели до такого что в европе начали замерзать люди. Нужно было спасать ситуацию.


И йопа его за это осудила? НЕТ. Думаю квоты по мёду в йопу он первый сдал.
А так таки да. Спасай Йопу, мочи своих.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:35

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, ТРЦ Rive Gauche на Позняках. Банк Восток продает бакс по 26.4 без выходных. Курс лучше, чем в обменниках по городу.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:53

Surfer сейчас ещё интересное что Нафтогаз предлагает снизить стоимость транзита для Газпрома с 19 года, тоесть сейчас по нынешнему контракту Газпром платит больше. И при этом шеколадники постоянно втюхиват соевым лохам как Газпром ужасно недоплачивает за транзит.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 22 лип, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:59

  inflew написав:Киев, ТРЦ Rive Gauche на Позняках. Банк Восток продает бакс по 26.4 без выходных. Курс лучше, чем в обменниках по городу.

Ну посмотрим на понедельничный движ. Всетаки банк Восток спесыфишеский и не есть крупным мейкером на рынке. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:02

  Surfer написав:
  tea написав:Да ну ! А почему если он такой невыгодный не один из адептов "злочинных контрактов" - ни Янык ни Порох - не позаботились об пересмотре соглашений и укладання более выгодных за 10 лет !
Кстати говоря - овощ "вымутил" 100долл "скидку" за флот. на 400-500 баксах - это 20% или даже больше чем 20%, что только подтверждает правильность позиции Тимошенко.

1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.
Умовно кажучи,газ в хуторі Михайлівському мав коштувати однакову ціну як для Німеччини,Словаччини,Польщі,Угорщини,так і для України.А ЮВТ підписала контракт,де базова ціна була чомусь в Італії.
tea
 
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