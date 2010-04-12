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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5507550855095510>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:07

  ребе Нок написав:. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.

В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:08

  ребе Нок написав:Surfer сейчас ещё интересное что Нафтогаз предлагает снизить стоимость транзита для Газпрома с 19 года, тоесть сейчас по нынешнему контракту Газпром платит больше.

У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Доречі,це ще один мінус гривні.Україна в будь-якому випадку вже не буде отримувати за транспортування стільки валюти,скільки навіть буде в цьому році.А це погіршує баланс.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.

Та ти шо. Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:19

  ребе Нок написав: Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?

А хіба НАБУ не завела справу по Ротердаму+?

http://vgolos.com.ua/news/nabu_pochalo_ ... 59528.html
Востаннє редагувалось tea в Нед 22 лип, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:21

  jabba написав:
  ребе Нок написав:. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.

В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.

Ну я в субботу мог взять по 26,45 (правда суммы небольшие до пары т.)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:23

  tea написав:
  ребе Нок написав: Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?

А хіба НАБУ не завела справу по Ротердаму+?

http://vgolos.com.ua/news/nabu_pochalo_ ... 59528.html

Не смешно.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:25

  ребе Нок написав:
  tea написав:
  ребе Нок написав: Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?

А хіба НАБУ не завела справу по Ротердаму+?

http://vgolos.com.ua/news/nabu_pochalo_ ... 59528.html

Не смешно.

Я довіряю НАБУ,оскільки воно підпорядковується США.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:27

  ребе Нок написав:
Ну я в субботу мог взять по 26,45 (правда суммы небольшие до пары т.)

Ну такие суммы вообще ниачем.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:34

tea и тем не менее при порошенко ввели тариф Ротердам+.
А вот когда его отменят это раз, а вот когда через суд украинцам вернут переплаченные деньги по этому тарифу это будет два. Пока тариф действует.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:36

  jabba написав:
  ребе Нок написав:. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.

В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.

А купить по 40?)
inflew
 
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