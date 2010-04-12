Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:07
ребе Нок написав:
. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.
В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.
jabba
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:08
ребе Нок написав: Surfer
сейчас ещё интересное что Нафтогаз предлагает снизить стоимость транзита для Газпрома с 19 года, тоесть сейчас по нынешнему контракту Газпром платит больше.
У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Доречі,це ще один мінус гривні.Україна в будь-якому випадку вже не буде отримувати за транспортування стільки валюти,скільки навіть буде в цьому році.А це погіршує баланс.
tea
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:16
tea написав:
1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.
Та ти шо. Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?
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ребе Нок
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:19
ребе Нок написав:
Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?
А хіба НАБУ не завела справу по Ротердаму+?
http://vgolos.com.ua/news/nabu_pochalo_ ... 59528.html
Востаннє редагувалось
tea
в Нед 22 лип, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
tea
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:21
jabba написав: ребе Нок написав:
. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.
В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.
Ну я в субботу мог взять по 26,45 (правда суммы небольшие до пары т.)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:23
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:25
ребе Нок написав:
Не смешно.
Я довіряю НАБУ,оскільки воно підпорядковується США.
tea
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:27
ребе Нок написав:
Ну я в субботу мог взять по 26,45 (правда суммы небольшие до пары т.)
Ну такие суммы вообще ниачем.
jabba
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:34
tea и тем не менее при порошенко ввели тариф Ротердам+. А вот когда его отменят это раз, а вот когда через суд украинцам вернут переплаченные деньги по этому тарифу это будет два. Пока тариф действует.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:36
jabba написав: ребе Нок написав:
. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.
В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.
А купить по 40?)
inflew
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