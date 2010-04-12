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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:38
inflew написав: jabba написав: ребе Нок написав:
. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.
В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.
А купить по 40?)
Всегда недоумевал - что все эти люди тут делают?
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jabba
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:42
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
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Aps
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:45
tea написав:
У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.
ЗРАДА!! Вам вальтер нарисовать, что бы эту Голландию пристрелили?
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Эвген
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:59
ребе Нок написав: tea написав:
1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.
Та ти шо. Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?
Какая нова влада? Вы шутите похоже все в терминологии. Этой старой владе меньше через год как пять лет жизни будет, дырки протерлось уже, менять старую одёжку пора.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:04
Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
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Эвген
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:11
Эвген написав: Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Дело не в "шаре", но в лобби.
Лобби газпрома (кремля) очень сильное там.
Но слово вашингтонского обкома вполне может перевесить.
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Андрей_В
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:46
Андрей_В написав:
.............
если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой
Может быть да, а может и нет. Весной 2014, когда начался рост, я писал, что раньше 13 на курс и смотреть не буду. Мог подскочить до 14-15 и откатить до 13.
Сейчас можно только гадать, что было бы, если бы.
Суть моего поста была в том, что предсказать уровень, на котором курс устаканится, никто не может. В том числе и Alex2006.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:52
vovodabravis написав:
Удивительно! Трамп сказал что будет топить доллар, евросоюз сказал что будет топить доллар,а наши гуру форума на перекор всему миру голосуют за доллар, это просто поразительно!С каждым днем на этом форуме мне все интересней читать ,столь забавные анафемы гривне, нет, я не говорю что девальвации нет(даже вроде писал что гривна потихоньку будет падать),но это никоим образом, не означает, что будет расти доллар,если его толкают вниз в мире.
Вы сомневаетесь, что доллар будет расти к гривне?
Или хотите сказать, что другие валюты будут расти быстрее?
Если уже влаживаетесь (вкладываетесь) в заграничную валюту, то хоть для приличия ,ну хоть немножечко,нужно поглядывать,а что там у них новенького?
И что есть новенького?
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:53
Эвген написав: Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Преимущество украинского транзита не в длине трубы, а в хранилищах, которые компенсируют недостаток газа именно тогда, когда это надо.
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