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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5507550855095510

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:38

  inflew написав:
  jabba написав:
  ребе Нок написав:. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.

В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.

А купить по 40?)

Всегда недоумевал - что все эти люди тут делают? :cry:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:42

Re: Валютный рынок в контексте

tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:45

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.


ЗРАДА!! Вам вальтер нарисовать, что бы эту Голландию пристрелили?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:59

  ребе Нок написав:
  tea написав:1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.

Та ти шо. Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?


Какая нова влада? Вы шутите похоже все в терминологии. Этой старой владе меньше через год как пять лет жизни будет, дырки протерлось уже, менять старую одёжку пора.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:04

  Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.

Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:11

  Эвген написав:
  Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.

Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.


Дело не в "шаре", но в лобби.
Лобби газпрома (кремля) очень сильное там.
Но слово вашингтонского обкома вполне может перевесить.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:46

  Андрей_В написав:.............
если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой

Может быть да, а может и нет. Весной 2014, когда начался рост, я писал, что раньше 13 на курс и смотреть не буду. Мог подскочить до 14-15 и откатить до 13.
Сейчас можно только гадать, что было бы, если бы.
Суть моего поста была в том, что предсказать уровень, на котором курс устаканится, никто не может. В том числе и Alex2006. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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