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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:38
inflew написав: jabba написав: ребе Нок написав:
. А так вот на выходных и в Днепре можно было найти продажу по 26,6 и по 26,45 кому надо.
В интернете безусловно надпись на заборе 26,45 найти можно было. Только за забором в реале оказывалась воинская часть (с). Сдать по 43 в субботу и по 45 а то и 46 в воскресенье проблем не было.
А купить по 40?)
Всегда недоумевал - что все эти люди тут делают?
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jabba
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:42
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:45
tea написав:
У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.
ЗРАДА!! Вам вальтер нарисовать, что бы эту Голландию пристрелили?
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:59
ребе Нок написав: tea написав:
1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.
Та ти шо. Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?
Какая нова влада? Вы шутите похоже все в терминологии. Этой старой владе меньше через год как пять лет жизни будет, дырки протерлось уже, менять старую одёжку пора.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:04
Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:11
Эвген написав: Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Дело не в "шаре", но в лобби.
Лобби газпрома (кремля) очень сильное там.
Но слово вашингтонского обкома вполне может перевесить.
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Андрей_В
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:46
Андрей_В написав:
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если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой
Может быть да, а может и нет. Весной 2014, когда начался рост, я писал, что раньше 13 на курс и смотреть не буду. Мог подскочить до 14-15 и откатить до 13.
Сейчас можно только гадать, что было бы, если бы.
Суть моего поста была в том, что предсказать уровень, на котором курс устаканится, никто не может. В том числе и Alex2006.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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