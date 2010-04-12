tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту. Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно? Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту. Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно? Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Дело не в "шаре", но в лобби. Лобби газпрома (кремля) очень сильное там. Но слово вашингтонского обкома вполне может перевесить.
Андрей_В написав:............. если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой
Может быть да, а может и нет. Весной 2014, когда начался рост, я писал, что раньше 13 на курс и смотреть не буду. Мог подскочить до 14-15 и откатить до 13. Сейчас можно только гадать, что было бы, если бы. Суть моего поста была в том, что предсказать уровень, на котором курс устаканится, никто не может. В том числе и Alex2006.
vovodabravis написав:Удивительно! Трамп сказал что будет топить доллар, евросоюз сказал что будет топить доллар,а наши гуру форума на перекор всему миру голосуют за доллар, это просто поразительно!С каждым днем на этом форуме мне все интересней читать ,столь забавные анафемы гривне, нет, я не говорю что девальвации нет(даже вроде писал что гривна потихоньку будет падать),но это никоим образом, не означает, что будет расти доллар,если его толкают вниз в мире.
Вы сомневаетесь, что доллар будет расти к гривне? Или хотите сказать, что другие валюты будут расти быстрее?
Если уже влаживаетесь (вкладываетесь) в заграничную валюту, то хоть для приличия ,ну хоть немножечко,нужно поглядывать,а что там у них новенького?
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту. Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно? Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Преимущество украинского транзита не в длине трубы, а в хранилищах, которые компенсируют недостаток газа именно тогда, когда это надо.
ребе Нок написав:Surfer сейчас ещё интересное что Нафтогаз предлагает снизить стоимость транзита для Газпрома с 19 года, тоесть сейчас по нынешнему контракту Газпром платит больше. И при этом шеколадники постоянно втюхиват соевым лохам как Газпром ужасно недоплачивает за транзит.
Не буду ручаться, но вроде Нафтогаз предлагает снизить цену не по сравнению с сегодняшней ценой, а по сравнению со своими более ранними хотелками.