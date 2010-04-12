Додано: Нед 22 лип, 2018 22:46

Андрей_В написав: .............

если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой .............если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой

Может быть да, а может и нет. Весной 2014, когда начался рост, я писал, что раньше 13 на курс и смотреть не буду. Мог подскочить до 14-15 и откатить до 13.Сейчас можно только гадать, что было бы, если бы.Суть моего поста была в том, что предсказать уровень, на котором курс устаканится, никто не может. В том числе и Alex2006.