RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5508550955105511>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:59

  ребе Нок написав:
  tea написав:1.Нова влада подала в Стокгольмський суд.
2.Справедлива ціна газу для України в 2009 році була б ціна Німеччини мінус транспортування по Україні.

Та ти шо. Не нова ли влада ввела Ротердам+ для ахметовського уголька, почему тут справедлива ціна не минус?


Какая нова влада? Вы шутите похоже все в терминологии. Этой старой владе меньше через год как пять лет жизни будет, дырки протерлось уже, менять старую одёжку пора.
freeze
4
 
Повідомлень: 7923
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2210 раз.
Подякували: 3098 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:04

  Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.

Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Эвген
 
Повідомлень: 223
З нами з: 23.05.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:11

  Эвген написав:
  Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.

Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.


Дело не в "шаре", но в лобби.
Лобби газпрома (кремля) очень сильное там.
Но слово вашингтонского обкома вполне может перевесить.
Андрей_В
 
Повідомлень: 18901
З нами з: 14.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:46

  Андрей_В написав:.............
если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой

Может быть да, а может и нет. Весной 2014, когда начался рост, я писал, что раньше 13 на курс и смотреть не буду. Мог подскочить до 14-15 и откатить до 13.
Сейчас можно только гадать, что было бы, если бы.
Суть моего поста была в том, что предсказать уровень, на котором курс устаканится, никто не может. В том числе и Alex2006. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 2903 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:52

  vovodabravis написав:Удивительно! Трамп сказал что будет топить доллар, евросоюз сказал что будет топить доллар,а наши гуру форума на перекор всему миру голосуют за доллар, это просто поразительно!С каждым днем на этом форуме мне все интересней читать ,столь забавные анафемы гривне, нет, я не говорю что девальвации нет(даже вроде писал что гривна потихоньку будет падать),но это никоим образом, не означает, что будет расти доллар,если его толкают вниз в мире.

Вы сомневаетесь, что доллар будет расти к гривне?
Или хотите сказать, что другие валюты будут расти быстрее?

Если уже влаживаетесь (вкладываетесь) в заграничную валюту, то хоть для приличия ,ну хоть немножечко,нужно поглядывать,а что там у них новенького?

И что есть новенького?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 2903 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:53

  Эвген написав:
  Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.

Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.

Преимущество украинского транзита не в длине трубы, а в хранилищах, которые компенсируют недостаток газа именно тогда, когда это надо.
curiousobro
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 21.07.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 00:01

  ребе Нок написав:Surfer сейчас ещё интересное что Нафтогаз предлагает снизить стоимость транзита для Газпрома с 19 года, тоесть сейчас по нынешнему контракту Газпром платит больше. И при этом шеколадники постоянно втюхиват соевым лохам как Газпром ужасно недоплачивает за транзит.

Не буду ручаться, но вроде Нафтогаз предлагает снизить цену не по сравнению с сегодняшней ценой, а по сравнению со своими более ранними хотелками.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 2903 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 00:11

ЛАД и с сегодняшней ценой тоже
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1237
З нами з: 02.03.15
Подякував: 207 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 00:18

Попался такой коллаж, толково сделан и наглядно, оставлю здесь в тему
Зображення
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1237
З нами з: 02.03.15
Подякував: 207 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:04

ЛАД
Вы сомневаетесь, что доллар будет расти к гривне?

Все зависит от того ,кто будет быстрее падать.
Или хотите сказать, что другие валюты будут расти быстрее?
[/quote]
В точку.
спасибо за поправку,брал проверочное слово вложить, а оказалось нужно смотреть в вклад
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 26.03.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5508550955105511>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, imlex, дядя Caша і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1278, 1279, 1280
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12794 1417494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 08:01
vovodabravis
Валютный рынок в мире 1 ... 632, 633, 634
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6331 1339814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 20:39
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3455)
23.07.2018 09:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.