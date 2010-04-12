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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5508550955105511

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:12

  curiousobro написав:
  Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.

Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.

Преимущество украинского транзита не в длине трубы, а в хранилищах, которые компенсируют недостаток газа именно тогда, когда это надо.[/quote]

Изюминка украинского транзита газа в способности регулировать поток. В отличие от "Северного потока", лишенного это гибкости. В остальном, надеюсь, во время отпуска ДС все вели себя хорошо? 8)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:16

Shram Все зависит от того, что на уме, у стоящего за пультом печатного станка.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:18

дядя Caша Faceles и другие модераторы нас не покидали, но жара все равно давала свое.
vovodabravis
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