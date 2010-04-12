curiousobro написав:Aps написав:tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".
Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.
Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.
Преимущество украинского транзита не в длине трубы, а в хранилищах, которые компенсируют недостаток газа именно тогда, когда это надо.[/quote]
Изюминка украинского транзита газа в способности регулировать поток. В отличие от "Северного потока", лишенного это гибкости. В остальном, надеюсь, во время отпуска ДС все вели себя хорошо?
US