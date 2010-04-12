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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5509551055115512>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:12

  curiousobro написав:
  Aps написав:
tea написав:У нас тепер вибору немає.Подивіться на ситуацію,наприклад,з умовної Голандії.З появою "Північного потоку-2" вони куплять газ там,де дешевше.Якщо ми не знизимо ціну за транзит по нашій території,то голанцям газ дешевше вийде по "ПП-2".


Экономики тут нет. Газ из РФ будут гнать по политически выгодному маршруту.
Да и эти разговоры о снижении тоже политика показать отсутствие экономики в потоке номер два.

Кто гнать и кому выгодно?
Вы это, курвиметр достаньте и по глобусу Украины прикиньте километраж а потом уже про отсутствие экономики. Как бы наш друг йопа не сопротивлялась, но трубу №2 согласилась от захватчика и террориста себе вставить. Шара сладкое слово, мороженное отдыхает.

Преимущество украинского транзита не в длине трубы, а в хранилищах, которые компенсируют недостаток газа именно тогда, когда это надо.[/quote]

Изюминка украинского транзита газа в способности регулировать поток. В отличие от "Северного потока", лишенного это гибкости. В остальном, надеюсь, во время отпуска ДС все вели себя хорошо? 8)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:16

Shram Все зависит от того, что на уме, у стоящего за пультом печатного станка.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:18

дядя Caша Faceles и другие модераторы нас не покидали, но жара все равно давала свое.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:35

Доброго всем непрохладного утра. :?
Харьковские начинают крайнюю полную неделю сего июля следующим возрастающим образом: $ 26.45/26.50.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:54

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июля с уровней: доллар – 26,25/26,50 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 20 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 20 июля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1720, поднявшись до $1,1730 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1728 на открытии торгов в Европе.

Дата: 23 июля 2018 г. на 09.35

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,45/26,57 UAH/USD
€ – 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:57

  дядя Caша написав: надеюсь, во время отпуска ДС все вели себя хорошо? 8)
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Доброго дня. :D
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:08

Привет из Днепра-2

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.00, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,43/26,46 UAH/USD. «Начали с роста, к «бычьему» тренду располагает заметное расширение гривневой ликвидности, о котором свидетельствует повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн.», - заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:45

Привет из Днепра-3

Интересно заметить, что гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ заметно вырос, несмотря на превентивные мероприятия регулятора по изъятию с рынка избыточной гривневой ликвидности. В частности,
Нацбанк в пятницу, 20 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 365 млн. грн.
НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 44 банкам на сумму 7 868 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,50% годовых 43 банкам на сумму 16 497 млн. грн. Мы не исключаем, что состояние коррсчетов на утро 23-го не отражает момента перечисления денег покупателям депосертификатов. Возможно, гривневый «навес» «растает» после трансфера на Институтскую.

Около 10.41, судя по всему, реагируя на вероятное сжатие гривневой ликвидности из-за перечисления денег регулятору, спред котировок безналичного доллара заметно сузился (26,42/26,44 UAH/USD), сопровождаясь балансом спрос/предложение.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 июля в розничном сегменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 июля в оптовом сегменте рынка Днепра одиночные реальные сделки прошли в балансе спроса и предложения.

Дата: 23 июля 2018 г. на 10.17
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,45/26,55 UAH/USD
€ 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения для розничных партий валюты.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:54

Re: Валютный рынок в контексте

Дождик припустил, опять зеленый пойдет вверх.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:56

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-3

Интересно заметить, что гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ заметно вырос, несмотря на превентивные мероприятия регулятора по изъятию с рынка избыточной гривневой ликвидности. В частности,
Нацбанк в пятницу, 20 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 365 млн. грн.
НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 44 банкам на сумму 7 868 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,50% годовых 43 банкам на сумму 16 497 млн. грн. Мы не исключаем, что состояние коррсчетов на утро 23-го не отражает момента перечисления денег покупателям депосертификатов. Возможно, гривневый «навес» «растает» после трансфера на Институтскую.
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Расчет за депосертификаты идет завтрашним днем вроде бы... Так что Ваше предположение абсолютно верно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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