Додано: Пон 23 лип, 2018 09:45

Привет из Днепра-3



Интересно заметить, что гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ заметно вырос, несмотря на превентивные мероприятия регулятора по изъятию с рынка избыточной гривневой ликвидности. В частности,

Нацбанк в пятницу, 20 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 365 млн. грн.

НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 44 банкам на сумму 7 868 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,50% годовых 43 банкам на сумму 16 497 млн. грн. Мы не исключаем, что состояние коррсчетов на утро 23-го не отражает момента перечисления денег покупателям депосертификатов. Возможно, гривневый «навес» «растает» после трансфера на Институтскую.



Около 10.41, судя по всему, реагируя на вероятное сжатие гривневой ликвидности из-за перечисления денег регулятору, спред котировок безналичного доллара заметно сузился (26,42/26,44 UAH/USD), сопровождаясь балансом спрос/предложение.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 июля в розничном сегменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 июля в оптовом сегменте рынка Днепра одиночные реальные сделки прошли в балансе спроса и предложения.



Дата: 23 июля 2018 г. на 10.17

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,45/26,55 UAH/USD

€ 30,85/31,10 UAH/EUR

RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения для розничных партий валюты.



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