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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5509551055115512

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:07

Искатель
Расчет за депо сертификаты НБУ - день в день.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:13

Привет из Днепра-4

После 11.08, несмотря на операции регулятора, нерезиденты выкупили локальные низы доллара, приподняв на моменте его цену до 26,45/26,47 UAH/USD.

Дополуденная разнонаправленная курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта стабильность и снижение более значимых бидов вполне согласуется с утренним заметным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:26

  4x4 написав:Искатель
Расчет за депо сертификаты НБУ - день в день.


Ура! Вы вывели меня из игнора!
Пользуясь моментом, хочу еще раз попросить прощения. Был неправ. Надеюсь, не держите зла за прошлое.
Точно, с ОВГЗ спутал (( Это за ОВГЗ расчет на следующий день.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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