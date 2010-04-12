Искатель
Расчет за депо сертификаты НБУ - день в день.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:07
Искатель
Расчет за депо сертификаты НБУ - день в день.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:13
Привет из Днепра-4
После 11.08, несмотря на операции регулятора, нерезиденты выкупили локальные низы доллара, приподняв на моменте его цену до 26,45/26,47 UAH/USD.
Дополуденная разнонаправленная курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта стабильность и снижение более значимых бидов вполне согласуется с утренним заметным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
US
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:26
Ура! Вы вывели меня из игнора!
Пользуясь моментом, хочу еще раз попросить прощения. Был неправ. Надеюсь, не держите зла за прошлое.
Точно, с ОВГЗ спутал (( Это за ОВГЗ расчет на следующий день.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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