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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5511551255135514>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:50

Запорожье повы 26,45-26,55
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:58

К вопросу о субсидиях:
Всего за I полугодие домохозяйствам назначено субсидий на 667,3 млн грн. по сравнению с 2,7403 млрд грн. за тот же период прошлого года.

https://www.minprom.ua/news/246035.html

И о нашей трубе:
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с начала закачки 9 апреля увеличились на 65,45%, до 12,301 млрд куб. м, по данным госкомпании ПАО "Укртрансгаз".

При этом с 1 по 21 июля в хранилища закачано 1,11 млрд куб. м. По состоянию на 21 июля запасы в ПХГ составляют 12,301 млрд куб. м, что на 2,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 г.

По данным "Укртрансгаза", c 1 по 21 июля НАК "Нафтогаз Украины" импортировал 778,57 млн куб. м, из них 398,6 млн куб. м через Словакию, через Венгрию – 323,7 млн куб. м, через Польшу – 56,34 млн куб. м.

Собственная добыча за июль составила 1,196 млрд куб. м, транзит – 5,54 млрд куб. м. По состоянию на 21 июля украинские газовые хранилища заполнены на 39,75%. Напомним, в 2018 г. Украина вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.

https://www.minprom.ua/news/246036.html
И где Европа с росс. "Северными потоками" возьмёт столько хранилищ?
Тоже построит? Возможно, но влетит это в копеечку, и пока о серьёзных планах в этом отношении не слышно.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:01

Re: Валютный рынок в контексте

Дніпро 26,47-26,53 опт
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:13

  Андрей_В написав:если рынки сбыта не отвалились бы, то курс 11 может был бы нормой


А если б обменки не перестали продавать доллар по 8, то мы бы и до 11, может, не дошли бы... :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:24

В докладе Высшей школы экономики говорится, что в прошедшем году реальная заработная плата беларусов составила $1602, россиян $1550, украинцев — $1073.

http://uatelegraph.com/2018/07/23/kakie-realnye-zarplaty-sredi-stran-sng/
Там приведена табличка, из кот. видно, что в Польше эта цифра равна 2310 долл., а в Китае 1462 долл. (за 2016, за 2017 данных почему-то нет).
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:32

  ЛАД написав:И где Европа с росс. "Северными потоками" возьмёт столько хранилищ?
Тоже построит? Возможно, но влетит это в копеечку, и пока о серьёзных планах в этом отношении не слышно.

а вы поспрашивайте людей которые вращаются в газовых кругах что европе нужно от украины. им нахрен не нужна наша труба. им нужны наши хранилища.
они и затеяли потому разделение трансгаза на две части - транспорт и хранение.
хранение потом к рукам приберут а транспорт похерят. и будут нашей трубой чисто пики сглаживать из хранилищ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:35

  ЛАД написав:
В докладе Высшей школы экономики говорится, что в прошедшем году реальная заработная плата беларусов составила $1602, россиян $1550, украинцев — $1073.

http://uatelegraph.com/2018/07/23/kakie-realnye-zarplaty-sredi-stran-sng/
Там приведена табличка, из кот. видно, что в Польше эта цифра равна 2310 долл., а в Китае 1462 долл. (за 2016, за 2017 данных почему-то нет).

По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года составляет 8725 грн. Высшая школа экономики забыла, что гривна в Украине обвалилась более чем в 3 раза и посчитала реальную зарплату в Украине по домайданному курсу 8,13 грн за доллар. Вот и вышло 1073 доллара. Нет таких зарплат в Украине - ни реальных, ни мыслимых!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:42

Дядя Саша, нельзя так народ пугать! :)
  дядя Caша написав:
Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:49

когда меня кто-то спрашивает мнение, где почитать знающих спецов по вопросам газа: добычи, транспортировки, транзита, международных договоров, их исполнения и споров в связи с, я без тени сомнения рекомендую эту страницу...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:59

  ЛАД написав:
В докладе Высшей школы экономики говорится, что в прошедшем году реальная заработная плата беларусов составила $1602, россиян $1550, украинцев — $1073.

http://uatelegraph.com/2018/07/23/kakie-realnye-zarplaty-sredi-stran-sng/
Там приведена табличка, из кот. видно, что в Польше эта цифра равна 2310 долл., а в Китае 1462 долл. (за 2016, за 2017 данных почему-то нет).


да, и в то же время....
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