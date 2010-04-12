Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с начала закачки 9 апреля увеличились на 65,45%, до 12,301 млрд куб. м, по данным госкомпании ПАО "Укртрансгаз".
При этом с 1 по 21 июля в хранилища закачано 1,11 млрд куб. м. По состоянию на 21 июля запасы в ПХГ составляют 12,301 млрд куб. м, что на 2,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 г.
По данным "Укртрансгаза", c 1 по 21 июля НАК "Нафтогаз Украины" импортировал 778,57 млн куб. м, из них 398,6 млн куб. м через Словакию, через Венгрию – 323,7 млн куб. м, через Польшу – 56,34 млн куб. м.
Собственная добыча за июль составила 1,196 млрд куб. м, транзит – 5,54 млрд куб. м. По состоянию на 21 июля украинские газовые хранилища заполнены на 39,75%. Напомним, в 2018 г. Украина вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.
https://www.minprom.ua/news/246036.html И где Европа с росс. "Северными потоками" возьмёт столько хранилищ? Тоже построит? Возможно, но влетит это в копеечку, и пока о серьёзных планах в этом отношении не слышно.
ЛАД написав:И где Европа с росс. "Северными потоками" возьмёт столько хранилищ? Тоже построит? Возможно, но влетит это в копеечку, и пока о серьёзных планах в этом отношении не слышно.
а вы поспрашивайте людей которые вращаются в газовых кругах что европе нужно от украины. им нахрен не нужна наша труба. им нужны наши хранилища. они и затеяли потому разделение трансгаза на две части - транспорт и хранение. хранение потом к рукам приберут а транспорт похерят. и будут нашей трубой чисто пики сглаживать из хранилищ.
По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года составляет 8725 грн. Высшая школа экономики забыла, что гривна в Украине обвалилась более чем в 3 раза и посчитала реальную зарплату в Украине по домайданному курсу 8,13 грн за доллар. Вот и вышло 1073 доллара. Нет таких зарплат в Украине - ни реальных, ни мыслимых!
дядя Caша написав: Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.
когда меня кто-то спрашивает мнение, где почитать знающих спецов по вопросам газа: добычи, транспортировки, транзита, международных договоров, их исполнения и споров в связи с, я без тени сомнения рекомендую эту страницу...