Всего за I полугодие домохозяйствам назначено субсидий на 667,3 млн грн. по сравнению с 2,7403 млрд грн. за тот же период прошлого года.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с начала закачки 9 апреля увеличились на 65,45%, до 12,301 млрд куб. м, по данным госкомпании ПАО "Укртрансгаз".



При этом с 1 по 21 июля в хранилища закачано 1,11 млрд куб. м. По состоянию на 21 июля запасы в ПХГ составляют 12,301 млрд куб. м, что на 2,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 г.



По данным "Укртрансгаза", c 1 по 21 июля НАК "Нафтогаз Украины" импортировал 778,57 млн куб. м, из них 398,6 млн куб. м через Словакию, через Венгрию – 323,7 млн куб. м, через Польшу – 56,34 млн куб. м.



Собственная добыча за июль составила 1,196 млрд куб. м, транзит – 5,54 млрд куб. м. По состоянию на 21 июля украинские газовые хранилища заполнены на 39,75%. Напомним, в 2018 г. Украина вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.