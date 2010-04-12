Додано: Пон 23 лип, 2018 14:23

Yuri_61 написав: Каддафи уже хотел ввести золотой динар вместо баксов. Печально всё закончилось Каддафи уже хотел ввести золотой динар вместо баксов. Печально всё закончилось

Каддафи просто полез поперед батьки...А кто у нас батько?Правильно. Мировое правительство. Батько у нас скромный и в отличии от полковника не высовывается.Но золотые деньги нам готовит. Когда наступит время, введет их очень быстро.Вся эта движуха с криптовалютами - генеральная репетиция.Как это будет?Докладываю.Монеты ходить не будут. Будет учет золота на счету в электронной форме.Долларов, фунтов, гривны не будет. Будет только золото. Получка тоже у вас будет в золоте. Около унции в месяц. По Закону Либо, по грамму в день. Купили в магазине продукты, кассир на кассе жжик и списал с вашего счета 0,1 грамма золота ... Все цены во всем мире тоже будут в золоте. Удобно. Универсально.Про карточки это я условно, чтоб было доходчиво.А в реальности с нас будут списывать по глазному яблоку или по прикосновению пальца. Пока всех не подошьют чипами ... А потом и прикасаться ни к чему не надо ... Ходишь, берешь и потребляешь ... Как при коммунизме ... Только чип тебе подсказывает, типа, парень, на сегодня хватит, иди домой спать, завтра на работу ...