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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5512551355145515>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:09

  Obval_Defoltovich написав:
  ЛАД написав:
В докладе Высшей школы экономики говорится, что в прошедшем году реальная заработная плата беларусов составила $1602, россиян $1550, украинцев — $1073.

http://uatelegraph.com/2018/07/23/kakie-realnye-zarplaty-sredi-stran-sng/
Там приведена табличка, из кот. видно, что в Польше эта цифра равна 2310 долл., а в Китае 1462 долл. (за 2016, за 2017 данных почему-то нет).

По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года составляет 8725 грн. Высшая школа экономики забыла, что гривна в Украине обвалилась более чем в 3 раза и посчитала реальную зарплату в Украине по домайданному курсу 8,13 грн за доллар. Вот и вышло 1073 доллара. Нет таких зарплат в Украине - ни реальных, ни мыслимых!

Обвал Дефолтович, внимательно перечитайте статью по ссылке. Речь идет о паритете покупательной способности. По ППС определяется покупательная способность национальной валюты и уровень жизни. Формальная зарплата в долларах тут ни причем.
Востаннє редагувалось Дядюшка Скрудж в Пон 23 лип, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:12

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Спасибо за ссылку. Там вообще-то гораздо интереснее об отношениях с МВФ. Выступает против них и считает правильным росс. решение 1998:

1. Тут є кнопка +1 у квадратику - тиснете її (як це роблю я і Вам в тому числі), а "спасібо" мені не потрібно.
2. Прибираєте нікому не потрібний підпис, сутність якого самі і порушуєте : Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей Навіщо ЦЕ писати, якщо Вам дуже цікаво з нами поспілкуватись :D Га? :mrgreen:
Це офтоп, перепрошую і реабілітую себе дописом по темі :

Нацбанк может пойти на очередное повышение учетной ставки в сентябре в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков.
Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщается в июльском протоколе заседания комитета монетарной политики регулятора.
13 июля Национальный банк Украины принял решение о повышении учетной ставки до 17,5 процентов. «В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Национальный банк будет иметь достаточно времени, чтобы среагировать с помощью учетной ставки в сентябре», – сказано в документе.
Отметим, что большинство членов комитета (пять из девяти) высказывалось за повышение учетной ставки – до 18%.
Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17% с 2 марта.
Это стало четвертым повышением учетной ставки. Так, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, потом до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года. В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года – до 12,5% годовых с 13% годовых.
В апреле 2018 года правление НБУ решило оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.
21 июля НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) – до 17,5% для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:26

Libo
а тебе чип сейчас ничего не подсказывает?
куда идти, например? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:53

  Василь-Рівне написав:Ну и вообще – первый природный газ в истории человечества был добыт в Дрогобыче, на Западной Украине, которая стала колыбелью мировой отрасли газа:
https://censor.net.ua/resonance/3077898 ... _v_ukraine


Дрогобич -моє улюблене місто в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:54

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а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:58

Поезд прибывает на платформу 26.50?
Я так понимаю, остановка техническая?
Следующая когда? Чтоб выйти, купить кукурузки :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:11

Re: Валютный рынок в контексте

Пока папа держит оборону-молодец,мысленно я с ним!Интересно на сколько хватит сил,ведь в начале месяца начнётся движ!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:22

А где же фактор 20-х чисел, на межбанке доллар пошел вверх
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:34

Libo
Нужно вырубать электричество, пока это возможно!
vossmy
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:36

  Вкладчик1234 написав:Поезд прибывает на платформу 26.50?
Я так понимаю, остановка техническая?
Следующая когда? Чтоб выйти, купить кукурузки :-)

Только беляшами и чебуреками не увлекайтесь. А то возможны варианты вынужденного удлинения остановок, не дай Бог, конечно. 8)
Харьковские встречают вечер продолжением избранного ранее движения: $ 26.50/26.56
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
slot
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