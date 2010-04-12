Додано: Пон 23 лип, 2018 14:12

ЛАД написав: Спасибо за ссылку. Там вообще-то гораздо интереснее об отношениях с МВФ. Выступает против них и считает правильным росс. решение 1998: Спасибо за ссылку. Там вообще-то гораздо интереснее об отношениях с МВФ. Выступает против них и считает правильным росс. решение 1998:

1. Тут є кнопка +1 у квадратику - тиснете її (як це роблю я і Вам в тому числі), а "спасібо" мені не потрібно.2. Прибираєте нікому не потрібний підпис, сутність якого самі і порушуєте : Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей Навіщо ЦЕ писати, якщо Вам дуже цікаво з нами поспілкуватисьГа?Це офтоп, перепрошую і реабілітую себе дописом по темі :Нацбанк может пойти на очередное повышение учетной ставки в сентябре в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков.Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщается в июльском протоколе заседания комитета монетарной политики регулятора.13 июля Национальный банк Украины принял решение о повышении учетной ставки до 17,5 процентов.Отметим, что большинство членов комитета (пять из девяти) высказывалось за повышение учетной ставки – до 18%.Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17% с 2 марта.Это стало четвертым повышением учетной ставки. Так, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, потом до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года. В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года – до 12,5% годовых с 13% годовых.В апреле 2018 года правление НБУ решило оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.21 июля НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) – до 17,5% для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.