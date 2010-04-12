По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года составляет 8725 грн. Высшая школа экономики забыла, что гривна в Украине обвалилась более чем в 3 раза и посчитала реальную зарплату в Украине по домайданному курсу 8,13 грн за доллар. Вот и вышло 1073 доллара. Нет таких зарплат в Украине - ни реальных, ни мыслимых!
Обвал Дефолтович, внимательно перечитайте статью по ссылке. Речь идет о паритете покупательной способности. По ППС определяется покупательная способность национальной валюты и уровень жизни. Формальная зарплата в долларах тут ни причем.
Востаннє редагувалось Дядюшка Скрудж в Пон 23 лип, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Спасибо за ссылку. Там вообще-то гораздо интереснее об отношениях с МВФ. Выступает против них и считает правильным росс. решение 1998:
1. Тут є кнопка +1 у квадратику - тиснете її (як це роблю я і Вам в тому числі), а "спасібо" мені не потрібно. 2. Прибираєте нікому не потрібний підпис, сутність якого самі і порушуєте : Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей Навіщо ЦЕ писати, якщо Вам дуже цікаво з нами поспілкуватись Га? Це офтоп, перепрошую і реабілітую себе дописом по темі :
Нацбанк может пойти на очередное повышение учетной ставки в сентябре в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков. Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщается в июльском протоколе заседания комитета монетарной политики регулятора. 13 июля Национальный банк Украины принял решение о повышении учетной ставки до 17,5 процентов. «В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Национальный банк будет иметь достаточно времени, чтобы среагировать с помощью учетной ставки в сентябре», – сказано в документе. Отметим, что большинство членов комитета (пять из девяти) высказывалось за повышение учетной ставки – до 18%. Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17% с 2 марта. Это стало четвертым повышением учетной ставки. Так, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, потом до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года. В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года – до 12,5% годовых с 13% годовых. В апреле 2018 года правление НБУ решило оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых. 21 июля НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) – до 17,5% для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Вкладчик1234 написав:Поезд прибывает на платформу 26.50? Я так понимаю, остановка техническая? Следующая когда? Чтоб выйти, купить кукурузки
Только беляшами и чебуреками не увлекайтесь. А то возможны варианты вынужденного удлинения остановок, не дай Бог, конечно. Харьковские встречают вечер продолжением избранного ранее движения: $ 26.50/26.56
#freesentsov Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!