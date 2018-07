Додано: Пон 23 лип, 2018 15:47

mephala написав: ЛАД написав: И где Европа с росс. "Северными потоками" возьмёт столько хранилищ?

И где Европа с росс. "Северными потоками" возьмёт столько хранилищ?

Тоже построит? Возможно, но влетит это в копеечку, и пока о серьёзных планах в этом отношении не слышно.

а вы поспрашивайте людей которые вращаются в газовых кругах что европе нужно от украины. им нахрен не нужна наша труба. им нужны наши хранилища.

они и затеяли потому разделение трансгаза на две части - транспорт и хранение.

они и затеяли потому разделение трансгаза на две части - транспорт и хранение.

хранение потом к рукам приберут а транспорт похерят. и будут нашей трубой чисто пики сглаживать из хранилищ.



Не знаю с кем вы общаетесь, но с развитием поставок сжиженого газа и постройкой новых трубопроводов, в ЕС бизнес по хранению газа в упадке. Соответсвенно найти на наше "добро" покупателей не так-то просто, ситуативных конрактов на хранение бюло подписано всего пару штук. Так, что это скорее миф про востребованность наших (уникальных в общем-то) хранилищ. Нужно также помнить,что строились они с прицелом на энерегетическую экспансию СССР в Европу, в чем РФ преуспевает и без нас.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.