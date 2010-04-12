Додано: Пон 23 лип, 2018 16:34

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 2,63 коп., на торгах понедельника понизился на 0,36 коп., оказавшись на уровне 26,4497 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 июля с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,43/26,46 UAH/USD, демонстрируя первую «эмоциональную» реакцию на заметный рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Около 10.40 этот локальный максимум был продан, уронив цену СКВ до 26,42/26,44 UAH/USD. Вскоре на рынке появились нерезиденты, покупки которых вернули курс «американца» к 26,45/26,47 UAH/USD по состоянию на 11.07 Киева. Выход после 11.00 на межбанк системных игроков не сдвинул текущую цену доллара с отметки 26,45/26,47 UAH/USD, на которой пребывала СКВ до самого обеденного перерыва, 12.55 Киева.

С 13.15 выросшие продажи доллара немного, до уровня 26,44/26,46 UAH/USD, понизили цену «американца», не покидавшего эту отметку до 16.10, когда единичные покупки снова вернули СКВ к росту, начав с отметки 26,45/26,47 UAH/USD.



Около 16.30 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки пролонгировали рост котировок доллара до 26,46/26,48 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



Торги валютного межбанка 23 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,46/26,48 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4497 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,4497 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», едва заметно вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне, о чем дали понять выросшие с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это оказывало давление на курс гривни.



Во-вторых, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, столь необходимой в бюджетный период.



В-третьих, выросшая активность нерезидентов, выкупивших локальные низы СКВ около 11.07 Киева, свидетельствовала о стартовавшей подготовке «варягов» к очередному сезону репатриации дивидендов, объем которых, к слову, заметно понизился.



Заметим, что синхронный рост гривневой ликвидности во время бюджетного периода заметно понизил курсовую динамику СКВ, по сути, направив рынок доллара в боковой тренд. Если в пятницу средневзвешенный курс доллара понизился на 2,63 коп., нынче «американец» вырос на 0,36 коп.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 июля заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в начале недели заметно падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, как мы указывали выше, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, необходимой в бюджетный период.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью).





Дата: 23 июля 2018 г. 17.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,50/26,58 UAH/USD (с утра – 26,45/26,52 UAH/USD, к полудню - 26,47/26,53 UAH/USD)

€ – 30,90/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,13 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,10 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж. Последнее в значительной степени обеспечивалось относительной курсовой стабильностью и сбалансированностью рынка «зеленого» безнала, установившихся на валютном межбанке с 11.00 Киева.



Около 12.39 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняв при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 23 июля 2018 г. 17.15

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,43/26,46 UAH/USD (с утра 26,40/26,44 UAH/USD, к полудню 26,40/26,44 UAH/USD)

€ 30,85/30,95 UAH/EUR (с утра 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня часть столичных валютчиков из-за проблем с гривневой ликвидностью были вынуждены снижать цены позиции «спрос» до 26,35-37 UAH/USD.



На 12.37 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен (26,40/26,44 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR), сопровождаемой низколиквидным равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены доллара инициировали «ползучий» рост, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



Несмотря на сбалансированность рынка, итоговая ликвидность торгов не порадовала, заслужив «тройку» и ухудшив показатели предыдущей сессии.





Дата: 23 июля 2018 г.



17.21 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,50/26,57 UAH/USD (с утра - 26,45/26,55 UAH/USD, к полудню – 26,45/26,55 UAH/USDD)

€ – 30,90/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,10 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,10 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,416 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения для розничных партий валюты.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей розничное равновесие спроса и предложения. На этом фоне цены открытия не изменились: 26,45/26,55 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.



После обеда на местном рынке инициировался рост курса доллара, вызванного лишенным энтузиазма низколиквидного «бычьего» тренда «американца» на межбанке.



Своевременным повышением действующих цен запорожцам удалось сохранить сбалансированность рынка в розничных объемах. По этой причине итоговая ликвидность, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.





Дата: 23 июля 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,49/26,58 UAH/USD (с утра - 26,45/26,57 UAH/USD, к полудню - 26,45/26,53 UAH/USD)

€ – 30,85/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,10 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,10 UAH/EUR)

RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,417 UAH/RUB)



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