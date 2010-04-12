vovodabravis написав:

Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли,а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядомсделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехалПро субсидию я писал, так как знаю об этом лично ,и да ,я знаю что будет трудно, особенно с учетом наших региональных зарплат, но еще будет хуже если эта пузатая мелочь в конце месяца,станет пшиком и по факту будет курам на смех