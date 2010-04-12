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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5514551555165517>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:14

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 23 июля составляют 1 млн 353,9 тыс. тонн, что почти на 40% меньше, чем на 24 июля 2017 года (2 млн 205,1 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности на сайте ведомства.

По предварительным расчетам, запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 335,4 тыс. тонн, что на 53,8% меньше прошлогодних (726,1 тыс. тонн), газовой группы - 1 млн 18,5 тыс. тонн, что на 31,1% меньше запасов на 24 июля 2017 года (1 млн 478,9 тыс. тонн).

В то же время запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 380,3 тыс. тонн, что на 55,4% больше прошлогодних (244,7 тыс. тонн).
............
Ранее сообщалось, что Украина за полгода снизила добычу угля более чем на 10%.

Перед этим стало известно, что Украина в январе-июне 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

https://korrespondent.net/business/economics/3992914-zapasy-uhlia-na-tes-pochty-vdvoe-menshe-proshlohodnykh?utm_medium=referral&utm_source
Если правильно понимаю, во втором полугодии придётся увеличить закупки угля, что не очень хорошо для гривни. Хотя суммы здесь, конечно, не те, что по газу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 лип, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:26

  ЛАД написав:
  hamster bear написав:............Х

в частности цена на российский газ на европейском рынке - в 2008 - 475, в 2009 - 318, в 2010 - 296, в 2012 - 431. Так что нельзя сказать, что мы так уж дорого покупали (если, конечно, цифры правдивые, но, думаю, что это так).


Если не учитывать скидку в 100$ согласно Харьковских соглашений, то соглашусь что не намного дороже. Но если бы этой скидки не было?


По поводу ценности наших хранилищ газа. Что- то не припомню, чтобы они последние несколько лет были заполнены более чем на 50%. Такое впечатление, что используем их только мы и только для собственных нужд.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:40

  ЛАД написав:Вы можете дать квалифицированный комментарий?

предлагаете и мне выглядеть смешно?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:47

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:Вы можете дать квалифицированный комментарий?

предлагаете и мне выглядеть смешно?

Почему?
Я же не знаю, кто Вы в реале. Возможно, как раз специалист в данном вопросе. Задавал вопрос вполне серьёзно, без всяких подколок. Если не так, то извините.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:52

дядя Caша
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,43/26,46 UAH/USD

Однако, совсем что то недорого...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:55

  Vitl написав:дядя Caша
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,43/26,46 UAH/USD

Однако, совсем что то недорого...

Торопитесь. :)
Хотя Киев что-то явно отстаёт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 лип, 2018 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:08

  Fedor написав:
  ЛАД написав:.........
в частности цена на российский газ на европейском рынке - в 2008 - 475, в 2009 - 318, в 2010 - 296, в 2012 - 431. Так что нельзя сказать, что мы так уж дорого покупали (если, конечно, цифры правдивые, но, думаю, что это так).

Если не учитывать скидку в 100$ согласно Харьковских соглашений, то соглашусь что не намного дороже. Но если бы этой скидки не было?

Не так.
Цена была выше в 2009 - 360 долл., но действовала скидка 20%, и в 2012 - 426 долл. и харьковская скидка 100 долл. Так что обе цены ниже европейских. В 2011 европ. цена была 381, для Украины - 309 (и -100?). Цены для Украины отсюда - https://ru.slovoidilo.ua/2016/02/12/infografika/jekonomika/kak-menyalas-cena-rossijskogo-gaza-dlya-ukrainy-na-protyazhenii-24-let



По поводу ценности наших хранилищ газа. Что- то не припомню, чтобы они последние несколько лет были заполнены более чем на 50%. Такое впечатление, что используем их только мы и только для собственных нужд.

Ничего не могу сказать по этому поводу. Искать данные лень, но слабо верится в такой вариант.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 лип, 2018 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:11

  холява написав:Здравствуйте.
Запорожье 26.45-26.60.
К вечеру на 5 копеек подросли.

вечер 26.50-26.65
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:27

  Vitl написав:$ 26,43/26,46 UAH/USD

Однако, совсем что то недорого..

у нас уже 26,43/26,48-50...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:28

  Den написав:
  vovodabravis написав:ЛАД Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли,
а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядом
сделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехал
Про субсидию я писал, так как знаю об этом лично ,и да ,я знаю что будет трудно, особенно с учетом наших региональных зарплат, но еще будет хуже если эта пузатая мелочь в конце месяца,станет пшиком и по факту будет курам на смех
Уже писал как-то.. Зимой за отопление+гарячая вода выходит порядка 3500 грн (дом 400м.кв ) Хорошо утеплённый .. В этом году поставил ещё на крыши по зелёному 30 КВ солнечных в итоге где-то 800 у.е за месяц мне возвращает государство (правда не дешёвое удовольствие поставить где-то 1000 у.е за КВ)ЗЫ ну повысят на 50 % будет 5000 грн ... Основная проблема неутеплённость и колосальные потери тепла ...

Будинок 300квадратів, утеплений чим тільки можливо, з 70 см цегляними стінами з обліцовкою німецькою клінкерною цеглою, витрати газу в зимові місяці до 1500 кубів, в осінні до 800, в інші 120 кубів. Правда два котли, дві газові плити, ну і гаряча вода на дві ванни і дві душові кабінки.
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