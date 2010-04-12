Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 23 июля составляют 1 млн 353,9 тыс. тонн, что почти на 40% меньше, чем на 24 июля 2017 года (2 млн 205,1 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности на сайте ведомства.
По предварительным расчетам, запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 335,4 тыс. тонн, что на 53,8% меньше прошлогодних (726,1 тыс. тонн), газовой группы - 1 млн 18,5 тыс. тонн, что на 31,1% меньше запасов на 24 июля 2017 года (1 млн 478,9 тыс. тонн).
В то же время запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 380,3 тыс. тонн, что на 55,4% больше прошлогодних (244,7 тыс. тонн). ............ Ранее сообщалось, что Украина за полгода снизила добычу угля более чем на 10%.
Перед этим стало известно, что Украина в январе-июне 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
в частности цена на российский газ на европейском рынке - в 2008 - 475, в 2009 - 318, в 2010 - 296, в 2012 - 431. Так что нельзя сказать, что мы так уж дорого покупали (если, конечно, цифры правдивые, но, думаю, что это так).
Если не учитывать скидку в 100$ согласно Харьковских соглашений, то соглашусь что не намного дороже. Но если бы этой скидки не было?
По поводу ценности наших хранилищ газа. Что- то не припомню, чтобы они последние несколько лет были заполнены более чем на 50%. Такое впечатление, что используем их только мы и только для собственных нужд.
ЛАД написав:......... в частности цена на российский газ на европейском рынке - в 2008 - 475, в 2009 - 318, в 2010 - 296, в 2012 - 431. Так что нельзя сказать, что мы так уж дорого покупали (если, конечно, цифры правдивые, но, думаю, что это так).
Если не учитывать скидку в 100$ согласно Харьковских соглашений, то соглашусь что не намного дороже. Но если бы этой скидки не было?
По поводу ценности наших хранилищ газа. Что- то не припомню, чтобы они последние несколько лет были заполнены более чем на 50%. Такое впечатление, что используем их только мы и только для собственных нужд.
Ничего не могу сказать по этому поводу. Искать данные лень, но слабо верится в такой вариант.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 лип, 2018 18:12, всього редагувалось 1 раз.
vovodabravis написав:ЛАД Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли, а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядом сделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехал Про субсидию я писал, так как знаю об этом лично ,и да ,я знаю что будет трудно, особенно с учетом наших региональных зарплат, но еще будет хуже если эта пузатая мелочь в конце месяца,станет пшиком и по факту будет курам на смех
Уже писал как-то.. Зимой за отопление+гарячая вода выходит порядка 3500 грн (дом 400м.кв ) Хорошо утеплённый .. В этом году поставил ещё на крыши по зелёному 30 КВ солнечных в итоге где-то 800 у.е за месяц мне возвращает государство (правда не дешёвое удовольствие поставить где-то 1000 у.е за КВ)ЗЫ ну повысят на 50 % будет 5000 грн ... Основная проблема неутеплённость и колосальные потери тепла ...
Будинок 300квадратів, утеплений чим тільки можливо, з 70 см цегляними стінами з обліцовкою німецькою клінкерною цеглою, витрати газу в зимові місяці до 1500 кубів, в осінні до 800, в інші 120 кубів. Правда два котли, дві газові плити, ну і гаряча вода на дві ванни і дві душові кабінки.