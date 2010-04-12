Додано: Пон 23 лип, 2018 19:40

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара на 2,63 коп., на торгах понедельника понизился на 0,36 коп., оказавшись на уровне 26,4497 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 23 июля с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,43/26,46 UAH/USD, демонстрируя первую «эмоциональную» реакцию на заметный рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Около 10.40 этот локальный максимум был продан, уронив цену СКВ до 26,42/26,44 UAH/USD. Вскоре на рынке появились нерезиденты, покупки которых вернули курс «американца» к 26,45/26,47 UAH/USD по состоянию на 11.07 Киева. Выход после 11.00 на межбанк системных игроков не сдвинул текущую цену доллара с отметки 26,45/26,47 UAH/USD, на которой пребывала СКВ до самого обеденного перерыва, 12.55 Киева.

С 13.15 выросшие продажи доллара немного, до уровня 26,44/26,46 UAH/USD, понизили цену «американца», не покидавшего эту отметку до 16.10, когда единичные покупки снова вернули СКВ к росту, начав с отметки 26,45/26,47 UAH/USD.



Около 16.30 на опустевшем МЕЖБАНКЕ новые низколиквидные покупки пролонгировали рост котировок доллара до 26,46/26,48 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 23 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,46/26,48 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4497 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,4497 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», едва заметно вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне, о чем дали понять выросшие с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это оказывало давление на курс гривни.



Во-вторых, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, столь необходимой в бюджетный период.



В-третьих, выросшая активность нерезидентов, выкупивших локальные низы СКВ около 11.07 Киева, свидетельствовала о стартовавшей подготовке «варягов» к очередному сезону репатриации дивидендов, объем которых, к слову, заметно понизился.



Заметим, что синхронный рост гривневой ликвидности во время бюджетного периода заметно понизил курсовую динамику СКВ, по сути, направив рынок доллара в боковой тренд. Если в пятницу средневзвешенный курс доллара понизился на 2,63 коп., нынче «американец» вырос на 0,36 коп.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 23 июля заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в начале недели заметно падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, как мы указывали выше, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, необходимой в бюджетный период.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью).













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 23 июля продемонстрировал в целом внутридневной рост курса пары доллар-гривня.



Полагаю, к подобному настроению, как и прежде, клиентов наличного рынка и самих дилеров «склонила» смена тренда на рынке «зеленого» безнала, а также предфинишное безоборотное ралли безналичного «американца», в котором участники «налички» могли увидеть «бычий» «анонс» на следующую сессию.



У нас есть определенные сомнения в развитии восходящего тренда на рынке безналичного доллара, за которым стараниями клиентов должен следовать и наличный доллар.



За исключением Днепра, дилеры-«неформалы» которого рапортовали о некотором прогрессе на участке ликвидности, представители наличных рынков остальных вышеперечисленных городов констатировали регресс в оборотах. Это неудивительно – понедельник редко радует высокой ликвидностью, а, кроме того, смена тренда с «медвежьего» на бычий» в паре доллар-гривня также не способствует высоким оборотам.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара прибавила 3,0-5,0 коп., офера наличного доллара выросли на 1,0-6,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра).



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-8,0(снова лидерство за собой сохранил Днепр), позиция «предложение» выросла на 5,0 10,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра).



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 23 июня в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 23 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,50/26,58 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,417 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



Рост курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ стал главной причиной появления клиентского интереса к наличному «американцу». Это привело к неспешному подорожанию наличного доллара.



Около 12.39 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняв при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив розничному и мелкооптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 5,0 коп., офера прибавили 6,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 8,0 коп., офера поднялись на 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,50/26,58 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, который, из-за «ползучего» роста курса в безналичной паре доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ нуждался в поддержке ценовыми ревизиями.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены понизились, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра пролонгировали стараниями оптовых покупателей «бычий» тренд в наличной оптовой паре доллар-гривня, одновременно небезуспешно пытаясь сохранить равновесие покупок и продаж.



Сохранившаяся сбалансированность спроса и предложения обеспечила приличные обороты сделок с оптовыми партиями валюты. Заслужив «четверку с минусом» оптовый сегмент Днепра улучшил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 23 июля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера стали выше на 6,0 коп.



По сравнению с закрытием 20 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 8,0 коп., офера поднялись на 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 июля уровнями 30,90/31,10 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне трехкопеечной потери оферов.



доллар – 26,42/26,48 UAH/USD, евро – 30,80-85/31,03-05 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 5,0-7,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника приходилось заниматься предельно аккуратным ценовым регулированием, приподнимая текущие котировки наличной пары доллар-гривня в силу уже упоминавшейся смены тренда на рынке безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ .



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшую с открытия европейской сессии рынка forex динамичную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex, уронившую пару к 12.30 Киева ниже концептуальнозначимой отметки $1,1700 (к цифре $1,1694), от которой она все-таки впоследствии сумела ненамного приподняться.



Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о внутридневной восходящей динамике наличного доллара, отразив это в ценах закрытия евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1732 к отметке $1,1703, констатировав внутридневное его снижение на скромные 29 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту потерю.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1720, пара евро-доллар тотчас подскочила в район $1,1740, который она не покидала до 06.00 Киева, инициировав с этого часа вначале плавную, а с открытием европейской сессии форекса, более динамичную коррекцию, апогей которой, как мы указывали выше, случился около 12.30 Киева провалом пары ниже цифры $1,1700.



Попытка пары евро-доллар реабилитировать себя новым ралли оказалась неубедительной – после достижения курсом евро около 15.00 цифры $1,1720, пара вернулась в окрестности отметки $1,1700, а после 18.00 Киева пара не покидала рамки диапазона $1,1695-1,1704 до 20.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США в понедельник слабо меняется относительно корзины основных мировых валют, внимание инвесторов сосредоточено на новостях из Китая и Японии.



Евро по состоянию на 15.00 Киева торгуется в районе $1,1719 против $1,1721 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в районе ¥130,35 по сравнению со ¥130,62 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥111,24 против ¥111,41 в пятницу.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,03%.



В то же время индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,03%.



Иена дорожает на слухах, что Банк Японии может внести изменения в денежно-кредитную политику по итогам заседания, которое состоится на следующей неделе. ЦБ сохраняет ее неизменной с 2016 года: тогда он заявил о намерении контролировать кривую доходности гособлигаций, чтобы повысить эффективность покупки бондов и отрицательных процентных ставок.



Тем не менее, прибыль банков и трейдеров по-прежнему находится под давлением, и теперь руководство Банка Японии начало обсуждать возможность введения новых мер, сообщают различные СМИ.



Между тем власти Китая заявили о том, что курс юаня изменяется под влиянием рыночных факторов, и у страны нет намерения наращивать экспорт за счет девальвации нацвалюты.

«Обменный курс юаня определяется рынком. Бывают подъемы и снижения. Движение двухстороннее», - сообщил представитель МИД КНР Гэн Шуан журналистам в понедельник.



Доллар подорожал до 6,7858 юаня по сравнению с 6,7709 юаня в пятницу. С начала текущего года китайская нацвалюта опустилась на 4,4% относительно американской.



Стало быть, в понедельник на валютном рынке сессия проходила большей частью без особых всплесков волатильности. Пара евро-доллар торгуется практически в нулях.



Евро незначительно ослабевал по отношению к доллару, в целом движение не выходило за рамки уже привычного для инвесторов коридора $1,1690-1,1745.



Итоги встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 не повлияли на динамику пары, так как опасения и прогнозы чиновников носят долгосрочный характер, а прогнозируют они спад глобальной экономики в результате торговых войн на 0,4%-0,5% ВВП в год, что достаточно много.



Вечером были опубликованы данные по вторичным продажам на рынке жилья США за июнь. Эксперты ожидали увеличения числа продаж. Последние два месяца продажи демонстрировали небольшой спад. Необходимо отметить, что летом на рынке недвижимости США практически каждый год наблюдается спад из-за низкого спроса, в этот период граждане Штатов заняты решением других вопросов. Тем не менее, увеличение продаж могло бы усилить снижение пары евро-доллар.



Статистика разочаровала - продажи на вторичном рынке жилья в июне в США упали на 0,6% м/м до 5,38 млн. домов в год, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Экономисты ждали рост до 5,45 млн. домов в год. За год продажи в июне упали на 2,2%. Слабое предложение на рынке жилья на фоне роста занятости провоцирует рост цен на недвижимость.



Во вторник будет более оживленный день из-за обилия статистики по рынку Европы, в частности, индекс деловой активности в промышленной сфере и сфере услуг по ряду стран окажет влияние на движение основной валютной пары. Меж тем, думаю, до финиша понедельника торги по паре евро-доллар пройдут в диапазоне $1,167-1,174.



На этом фоне профильные гуру обращают внимание на то, что евро по-прежнему находит поддержку у покупателей в случае провала курса. 23-го не было предусмотрено публикации важных экономических данных в еврозоне.



На рынках также почти не ожидается никаких новостей относительно предстоящего на этой неделе заседании ЕЦБ. На этом совещании допускаются некоторые уточнения относительно того, будет ли открыта дверь для повышения процентных ставок в 2019 году - к середине или второй половине года.



В отчете Bundesbank в этом месяце констатируется «небольшое ускорение» темпов роста ВВП во II квартале, что подтверждает мысль о том, что экономика еврозоны отскакивает после мягкой просадки в I квартале. Риторика ЕЦБ, вероятно, еще долгое время будет оставаться «достаточно осторожной», но к концу года это изменится, считают аналитики JPMorgan.

Если оправдается их прогноз, предполагающий устойчивый экономический рост и ускорение базовой инфляции, то к концу года риторика ЕЦБ будет сигнализировать об усилении склонности к ужесточению политики, считают эксперты. В JPMorgan не ждут ничего особенного от регулятора на этой неделе, даже от пресс-конференции Драги. Scotiabank ожидает расширение диапазона торгов по евро на этой неделе, а минимальный за год размер чистого спекулятивного лонга по единой валюте дает шанс «быкам» перезайти в длинные позиции.



Техническая картина пары евро-доллар не сильно изменилась с конца прошлой недели. С одной стороны, рынок выглядит лучше, находясь выше 40-дневной MA; с другой стороны, ночной рост был легко ограничен отмеченным ранее сопротивлением на $1,1750. Утренний рост предполагает, что североамериканская сессия должна развернуться вниз вокруг области $1,1695. На краткосрочных графиках сигнал моментума не столь явный, но на более длинных графиках евро имеет хорошую поддержку на провалах, что позволяет говорить о сохранении потенциала возвращения к максимуму I квартала около $1,2500.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 30,90/31,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность

бидов на фоне трехкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 23 июля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия пятницы на 5,0-10,0 коп. спросу и прибавившему 5,0-7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 июля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Рост гривневой ликвидности, наблюдавшийся на украинском финансовом рынке, несмотря на усилия регулятора, изымающего с рынка «лишнюю» нацвалюту «в первом приближении» компенсируется бюджетным периодом, сопровождаемым ростом спроса на активы в гривне. Это на самую ближайшую перспективу должно обеспечить относительную курсовую стабильность безналичному доллару, которая, вероятно, 25 июля может смениться попыткой коррекции курса «американца» из-за выросшего притока обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Наличный рынок, лишенный спорадических гривневых «вливаний», на которые горазды казначейство и Минфин, сохранит относительную курсовую стабильность в паре доллар-гривня, которая, не исключено, также может смениться незначительной коррекцией курса доллара.



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