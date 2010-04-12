Qwerty Будинок з опалювальною площою приблизно такою ж, товщина стін 75-80см, сам проєктував та будував, за останні 2 роки, в найхолодніший місяць,стабільно трохи менше 1000 кубів, останні 2, близько 800, осінь весна, 400-600. Температурний режим постійний: 21-23 градусів цельсія. Це вважаю майже максимум, що можна вижати з утеплення та єнергоєффективності, але за кордоном, навіть в далеко не самих бідних країнах Європи, температура в помешканнях здебільшого менша.
то ЛАД Если правильно понимаю, во втором полугодии придётся увеличить закупки угля, что не очень хорошо для гривни. Хотя суммы здесь, конечно, не те, что по газу. В силу некоторого изменения структуры энергорынка в этом году, думаю, что этот фактор не окажет существенного влияния на курс, если же конечно, не будет очень холодной зимы.
Востаннє редагувалось starsn в Пон 23 лип, 2018 21:10, всього редагувалось 1 раз.
starsn написав:Qwerty Будинок з опалювальною площою приблизно такою ж, товщина стін 75-80см, сам проєктував та будував, за останні 2 роки, в найхолодніший місяць,стабільно трохи менше 1000 кубів, останні 2, близько 800, осінь весна, 400-600. Температурний режим постійний: 21-23 градусів цельсія. Це вважаю майже максимум, що можна вижати з утеплення та єнергоєффективності, але за кордоном, навіть в далеко не самих бідних країнах Європи, температура в помешканнях здебільшого менша.
Струбцину на счетчик. З.ы.шучу. Но и сравнивать энергоэффективность нужно при прочих равных...
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Qwerty написав: В рашці за всю організацію турніру відповідальність несла ФІФА. До речі і українські клуби заробили гроші від проведення ненависного багатьом ЧС... ФІФА перерахувала 300 тисяч євро « Динамо» і 200 тисяч євро « Шахтарю».
За что
ФІФА виплачує кожному клубу, з якого були відряджені футболісти на чемпіонат світу певні суми з розрахунку за одного футболіста, причому дістається і тим клубам в яких футболіст перебував на початок відбіркових змагань, тобто на початок осені 2016 року... Тому Динамо отримало за Балланду, Віду і Піварича, а Шахтар за Фреда і Тайсона. Найбільшу суму отримав Манчестер Сіті - 4,2 мільйона Євро.
козак З.ы.шучу. Но и сравнивать энергоэффективность нужно при прочих равных...[/quote] Да, вы правы, но это не отменяет того, что, что у англичан, что у итальянцев, зимой мне было очень холодно жить) У нас температуру дома, восновном, хотят не меньше 22 градусов.
Національний банк України (НБУ) з 1 серпня 2018 року змінює методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Про це йдеться у повідомленні НБУ. Як повідомляється, регулятор буде оприлюднювати його на своєму сайті до 16 години - на дві години раніше, ніж зараз. А при розрахунку курсу НБУ буде відсікати нерепрезентативні угоди. А також доповнить публікацію довідковим та резервним курсом. Відповідні зміни закріплені постановою Нацбанку №80, повідомляє прес-служба регулятора. «Введення нової методики наближає її до міжнародних стандартів розрахунку аналогічних показників, і дозволить використовувати офіційний курс гривні до долара США не тільки для цілей бухгалтерського обліку, а й як бенчмарк валютного ринку при укладанні учасниками ринку угод», - йдеться в повідомленні НБУ. Офіційний курс буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах «тод», «том» і «спот», які в цей день банки укладали на міжбанку з іншими банками і з НБУ, і інформація про яких надавалася НБУ торгово-інформаційними системами (ТІС) до 15:30. Нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, а, отже, такі угоди є не репрезентативними для їх обліку. Зокрема, спочатку з наявного ряду угод відсікаються всі угоди, курс за якими відхиляється від середньоарифметичного за всіма угодами більш ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від середньоарифметичного курсу/обсягу більш ніж на 2 стандартних відхилення. Після цього курс гривні до долара розраховується як середньозважене за решті операціях. Нацбанк додає, що нові принципи розрахунку офіційного курсу також передбачають наявність досі відсутнього резервного механізму, якщо кількість угод, які повинні враховуватися, з якихось причин менше або дорівнює 10% від середньоденного значення за аналогічний показник за попередній ковзний місяць. Він передбачає опитування Нацбанком з 12:00 до 13:00 банків (через функціонали ТІС або по телефону) котирувань по купівлі/продажу $1 млн і подальший розрахунок офіційного курсу як звичайного середньоарифметичного значення всіх отриманих в результаті такого запиту курсових котирувань. Механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін. Крім офіційного курсу гривні до долара США, НБУ також здійснюватиме щоденний розрахунок довідкового курсу. Він буде розраховуватися за тією ж методикою, що і офіційний курс, але на підставі даних про угоди, які укладені на міжбанку на 12:00. Такий курс буде оприлюднюватися на сайті Нацбанку до 12:30.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
В червні банки продали населенню готівкової валюти на $679 млн і купили на $947 млн. Таким чином чистий продаж населенням готівкової валюти склав $269 млн - дещо скромніший результат, ніж в 2017 році Всього в 1 півріччі 2018 року чистий викуп валюти в населення склав $1.2 млрд
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.