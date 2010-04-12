Додано: Пон 23 лип, 2018 21:59

Національний банк України (НБУ) з 1 серпня 2018 року змінює методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як повідомляється, регулятор буде оприлюднювати його на своєму сайті до 16 години - на дві години раніше, ніж зараз. А при розрахунку курсу НБУ буде відсікати нерепрезентативні угоди. А також доповнить публікацію довідковим та резервним курсом.

Відповідні зміни закріплені постановою Нацбанку №80, повідомляє прес-служба регулятора.

«Введення нової методики наближає її до міжнародних стандартів розрахунку аналогічних показників, і дозволить використовувати офіційний курс гривні до долара США не тільки для цілей бухгалтерського обліку, а й як бенчмарк валютного ринку при укладанні учасниками ринку угод», - йдеться в повідомленні НБУ.

Офіційний курс буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах «тод», «том» і «спот», які в цей день банки укладали на міжбанку з іншими банками і з НБУ, і інформація про яких надавалася НБУ торгово-інформаційними системами (ТІС) до 15:30.

Нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, а, отже, такі угоди є не репрезентативними для їх обліку. Зокрема, спочатку з наявного ряду угод відсікаються всі угоди, курс за якими відхиляється від середньоарифметичного за всіма угодами більш ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від середньоарифметичного курсу/обсягу більш ніж на 2 стандартних відхилення. Після цього курс гривні до долара розраховується як середньозважене за решті операціях.

Нацбанк додає, що нові принципи розрахунку офіційного курсу також передбачають наявність досі відсутнього резервного механізму, якщо кількість угод, які повинні враховуватися, з якихось причин менше або дорівнює 10% від середньоденного значення за аналогічний показник за попередній ковзний місяць. Він передбачає опитування Нацбанком з 12:00 до 13:00 банків (через функціонали ТІС або по телефону) котирувань по купівлі/продажу $1 млн і подальший розрахунок офіційного курсу як звичайного середньоарифметичного значення всіх отриманих в результаті такого запиту курсових котирувань.

Механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін.

Крім офіційного курсу гривні до долара США, НБУ також здійснюватиме щоденний розрахунок довідкового курсу. Він буде розраховуватися за тією ж методикою, що і офіційний курс, але на підставі даних про угоди, які укладені на міжбанку на 12:00. Такий курс буде оприлюднюватися на сайті Нацбанку до 12:30.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.