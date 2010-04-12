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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:23
Василь-Рівне написав:
Вам підказати які суми сюди відправляють заробітчани, чи самі нагуглите? Скільки ІТ працівників та інших вдаловлаштованих отримують зарплати у валюті і мусять тут її міняти на гривню, маючи високий рівень життя і відповідно витрачаючи тут на нього пристойні суми
Так они их тратят на импортные товары, которые покупаются за валюту
Всё IMHO
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:53
Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1%
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Додано: Пон 23 лип, 2018 23:00
холява написав: Qwerty написав: холява написав:чик
Ну вот Вы же увидели , что Вы хотели .
С Вашей точки справедливости произошло , то , что произошло.
Каждый сделал выводы для СЕБЯ !
Если бы все (ну ,скажем, психиатры )делали вслух свои умозаключения, то половина общества была бы подвергнута анафеме .
Еще раз призываю поддерживать статус Умного и Уважаемого форума.
Дивно, але ви чомусь не притримувались якихось обмежень відносно своїх умозаключєній... Хоча там багато розуму не потрібно було щоб таке писати. В основному до тих, хто вас і ваш Пассат не дуже сприймав, ви навішували ярлик алкоголіка і розвивали цю тему... Та й зараз, навіть не знаю, як охарактеризувати того, хто зразу за всіх розписується( ну, скажемо, психіатрів)... Можна правда списати на совок, тоді дійсно всі психіатри, ну може за рідкісним виключенням( ну, скажемо, Глузман) виконували лінію партії на каральну психіатрію.
Я очень прошу со мной не общаться .
Та просто різануло око... Мало таких які розписуються за всіх... хоча на цьому ресурсі яких метаморфоз не буває! Ось жаліється людина, що працює лікарем в задрипаній лікарні і мріє лише про одне, щоб його на пенсію не виперли, бо навіть не уявляє як він буде на лавочці біля під’їзду сидіти, а потім раптом вже він на пенсії і жодних негараздів від цього, а навпаки, зразу перевтілюється в солідного бізнесмена з зовнішньоторговельною діяльністю з країною-агресором. Прямо не встигаєш такі зміни сприймати! Хоча дивна звичка давати якісь незрозумілі поради відносно поведінки дорослим людям, все ж залишилась... Хоча на радість всім алкогольну тему все ж залишив в спокої, та й фото білочок викладає менше.
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