Василь-Рівне написав:Вам підказати які суми сюди відправляють заробітчани, чи самі нагуглите? Скільки ІТ працівників та інших вдаловлаштованих отримують зарплати у валюті і мусять тут її міняти на гривню, маючи високий рівень життя і відповідно витрачаючи тут на нього пристойні суми
Так они их тратят на импортные товары, которые покупаются за валюту
Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1%
холява написав:чик Ну вот Вы же увидели , что Вы хотели . С Вашей точки справедливости произошло , то , что произошло. Каждый сделал выводы для СЕБЯ !
Если бы все (ну ,скажем, психиатры )делали вслух свои умозаключения, то половина общества была бы подвергнута анафеме . Еще раз призываю поддерживать статус Умного и Уважаемого форума.
Дивно, але ви чомусь не притримувались якихось обмежень відносно своїх умозаключєній... Хоча там багато розуму не потрібно було щоб таке писати. В основному до тих, хто вас і ваш Пассат не дуже сприймав, ви навішували ярлик алкоголіка і розвивали цю тему... Та й зараз, навіть не знаю, як охарактеризувати того, хто зразу за всіх розписується( ну, скажемо, психіатрів)... Можна правда списати на совок, тоді дійсно всі психіатри, ну може за рідкісним виключенням( ну, скажемо, Глузман) виконували лінію партії на каральну психіатрію.
Я очень прошу со мной не общаться .
Та просто різануло око... Мало таких які розписуються за всіх... хоча на цьому ресурсі яких метаморфоз не буває! Ось жаліється людина, що працює лікарем в задрипаній лікарні і мріє лише про одне, щоб його на пенсію не виперли, бо навіть не уявляє як він буде на лавочці біля під’їзду сидіти, а потім раптом вже він на пенсії і жодних негараздів від цього, а навпаки, зразу перевтілюється в солідного бізнесмена з зовнішньоторговельною діяльністю з країною-агресором. Прямо не встигаєш такі зміни сприймати! Хоча дивна звичка давати якісь незрозумілі поради відносно поведінки дорослим людям, все ж залишилась... Хоча на радість всім алкогольну тему все ж залишив в спокої, та й фото білочок викладає менше.
Сибарит Не очень понятен смысл изменений (оригинал здесь - https://bank.gov.ua/document/download?docId=74173813). - Да после 15.30 регистрируется мало сделок, но зачем их отбрасывать? - Для чего нужно "довідкове значення курсу гривні до долара США"? - Для чего нужен "розрахунок за особливих умов" ("якщо кількість угод з купівлі/продажу долара США ... є менше або дорівнює 10% від середньоденного значення аналогічного показника за попередній плинний місяць")? Когда-нибудь бывали такие ситуации? - Курс евро и целого ряда других валют документом "Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів ..." подпунктом 2 п.4 устанавливается через котировки ЕЦБ (не знаю, в кот. часу они публикуются):
2) до таких валют: австралійський долар, бат, болгарський лев, вона, гонконгівський долар, данська крона, злотий, євро, єна, індійська рупія, канадський долар, куна, малайзійський ринггіт, мексиканське песо, новий ізраїльський шекель, новозеландський долар, норвезька крона, ренд, румунський лей, рупія, сінгапурський долар, турецька ліра, форинт, фунт стерлінгів, чеська крона, шведська крона, швейцарський франк, юань Женьміньбі ‒ на підставі інформації про курс гривні до долара США, установлений згідно з підпунктом 1 пункту 4 цього Положення, та про щоденні довідкові курси валют до євро, які оприлюднені Європейським центральним банком.
Странное постановление. Похоже, кому-то в НБУ заняться нечем.