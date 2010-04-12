Так они их тратят на импортные товары, которые покупаются за валюту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:23
Так они их тратят на импортные товары, которые покупаются за валюту
Всё IMHO
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:53
Re: Валютный рынок в контексте
Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1%
Додано: Пон 23 лип, 2018 23:00
Та просто різануло око... Мало таких які розписуються за всіх... хоча на цьому ресурсі яких метаморфоз не буває! Ось жаліється людина, що працює лікарем в задрипаній лікарні і мріє лише про одне, щоб його на пенсію не виперли, бо навіть не уявляє як він буде на лавочці біля під’їзду сидіти, а потім раптом вже він на пенсії і жодних негараздів від цього, а навпаки, зразу перевтілюється в солідного бізнесмена з зовнішньоторговельною діяльністю з країною-агресором. Прямо не встигаєш такі зміни сприймати! Хоча дивна звичка давати якісь незрозумілі поради відносно поведінки дорослим людям, все ж залишилась... Хоча на радість всім алкогольну тему все ж залишив в спокої, та й фото білочок викладає менше.
Додано: Вів 24 лип, 2018 03:12
Сибарит
Не очень понятен смысл изменений (оригинал здесь -
- Да после 15.30 регистрируется мало сделок, но зачем их отбрасывать?
- Для чего нужно "довідкове значення курсу гривні до долара США"?
- Для чего нужен "розрахунок за особливих умов" ("якщо кількість угод з
купівлі/продажу долара США ... є менше або дорівнює 10% від середньоденного значення аналогічного показника за попередній плинний місяць")? Когда-нибудь бывали такие ситуации?
- Курс евро и целого ряда других валют документом "Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів ..." подпунктом 2 п.4 устанавливается через котировки ЕЦБ (не знаю, в кот. часу они публикуются):
Странное постановление. Похоже, кому-то в НБУ заняться нечем.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Вів 24 лип, 2018 06:04
Лучше купи жене сапоги
Да простят меня ДС и модераторы за несдержанность
НБУ засвітив пом’якшення вимоги до підтвердження та реєстрації банками угод на міжбанківському валютному та кредитному ринках
Нацбанк ухвалив низку змін, якими пом’якшує вимоги до банків стосовно підтвердження та реєстрації угод, які вони укладають на міжбанківському ринку. Так, Національний банк відміняє норму щодо обов’язкового підтвердження банками усіх угод з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) засобами Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (також відома як ВалКлі). У подальшому для підтвердження власних угод на МВРУ банки зможуть використовувати як ВалКлі (у добровільному порядку), так і будь-які інші засоби, прийнятні для сторін угоди (наприклад, SWIFT) . Одночасно, банки отримають змогу укладати угоди на МВРУ в будь-який час, а не лише в час роботи ВалКлі , як це є зараз. Також, Національний банк скасовує вимоги, які зобов’язували банки реєструвати угоди з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України (далі – МКРУ) засобами системи КредІнфо (Системи надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку). У подальшому така реєстрація не буде здійснюватися взагалі. Раніше інформація, отримана через ВалКлі та КредІнфо, використовувалася Національним банком для моніторингу ситуації на МВРУ та МКРУ. У подальшому відповідні дані Національний банк отримуватиме через канали обміну інформацією від торговельно-інформаційних Bloomberg та Reuters, а також із наявної статистичної звітності банків. Такі кроки нададуть банкам більше гнучкості по часу укладання угод і зменшать навантаження на них в частині інформування Національного банку, а Національному банку дасть змогу отримувати більш оперативну інформацію про стан грошового та валютного ринків. Зазначені рішення закріплено Постановами Правління НБУ № 79 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 19 липня 2018 року та № 81 "Про визначення такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України", які набувають чинності 1 серпня 2018.
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