холява написав:чик Ну вот Вы же увидели , что Вы хотели . С Вашей точки справедливости произошло , то , что произошло. Каждый сделал выводы для СЕБЯ !
Если бы все (ну ,скажем, психиатры )делали вслух свои умозаключения, то половина общества была бы подвергнута анафеме . Еще раз призываю поддерживать статус Умного и Уважаемого форума.
Дивно, але ви чомусь не притримувались якихось обмежень відносно своїх умозаключєній... Хоча там багато розуму не потрібно було щоб таке писати. В основному до тих, хто вас і ваш Пассат не дуже сприймав, ви навішували ярлик алкоголіка і розвивали цю тему... Та й зараз, навіть не знаю, як охарактеризувати того, хто зразу за всіх розписується( ну, скажемо, психіатрів)... Можна правда списати на совок, тоді дійсно всі психіатри, ну може за рідкісним виключенням( ну, скажемо, Глузман) виконували лінію партії на каральну психіатрію.
Я очень прошу со мной не общаться .
Та просто різануло око... Мало таких які розписуються за всіх... хоча на цьому ресурсі яких метаморфоз не буває! Ось жаліється людина, що працює лікарем в задрипаній лікарні і мріє лише про одне, щоб його на пенсію не виперли, бо навіть не уявляє як він буде на лавочці біля під’їзду сидіти, а потім раптом вже він на пенсії і жодних негараздів від цього, а навпаки, зразу перевтілюється в солідного бізнесмена з зовнішньоторговельною діяльністю з країною-агресором. Прямо не встигаєш такі зміни сприймати! Хоча дивна звичка давати якісь незрозумілі поради відносно поведінки дорослим людям, все ж залишилась... Хоча на радість всім алкогольну тему все ж залишив в спокої, та й фото білочок викладає менше.
Сибарит Не очень понятен смысл изменений (оригинал здесь - https://bank.gov.ua/document/download?docId=74173813). - Да после 15.30 регистрируется мало сделок, но зачем их отбрасывать? - Для чего нужно "довідкове значення курсу гривні до долара США"? - Для чего нужен "розрахунок за особливих умов" ("якщо кількість угод з купівлі/продажу долара США ... є менше або дорівнює 10% від середньоденного значення аналогічного показника за попередній плинний місяць")? Когда-нибудь бывали такие ситуации? - Курс евро и целого ряда других валют документом "Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів ..." подпунктом 2 п.4 устанавливается через котировки ЕЦБ (не знаю, в кот. часу они публикуются):
2) до таких валют: австралійський долар, бат, болгарський лев, вона, гонконгівський долар, данська крона, злотий, євро, єна, індійська рупія, канадський долар, куна, малайзійський ринггіт, мексиканське песо, новий ізраїльський шекель, новозеландський долар, норвезька крона, ренд, румунський лей, рупія, сінгапурський долар, турецька ліра, форинт, фунт стерлінгів, чеська крона, шведська крона, швейцарський франк, юань Женьміньбі ‒ на підставі інформації про курс гривні до долара США, установлений згідно з підпунктом 1 пункту 4 цього Положення, та про щоденні довідкові курси валют до євро, які оприлюднені Європейським центральним банком.
Странное постановление. Похоже, кому-то в НБУ заняться нечем.
Zebra написав:Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1%
Лучше купи жене сапоги Да простят меня ДС и модераторы за несдержанность НБУ засвітив пом’якшення вимоги до підтвердження та реєстрації банками угод на міжбанківському валютному та кредитному ринках Нацбанк ухвалив низку змін, якими пом’якшує вимоги до банків стосовно підтвердження та реєстрації угод, які вони укладають на міжбанківському ринку. Так, Національний банк відміняє норму щодо обов’язкового підтвердження банками усіх угод з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) засобами Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (також відома як ВалКлі). У подальшому для підтвердження власних угод на МВРУ банки зможуть використовувати як ВалКлі (у добровільному порядку), так і будь-які інші засоби, прийнятні для сторін угоди (наприклад, SWIFT) . Одночасно, банки отримають змогу укладати угоди на МВРУ в будь-який час, а не лише в час роботи ВалКлі , як це є зараз. Також, Національний банк скасовує вимоги, які зобов’язували банки реєструвати угоди з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України (далі – МКРУ) засобами системи КредІнфо (Системи надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку). У подальшому така реєстрація не буде здійснюватися взагалі. Раніше інформація, отримана через ВалКлі та КредІнфо, використовувалася Національним банком для моніторингу ситуації на МВРУ та МКРУ. У подальшому відповідні дані Національний банк отримуватиме через канали обміну інформацією від торговельно-інформаційних Bloomberg та Reuters, а також із наявної статистичної звітності банків. Такі кроки нададуть банкам більше гнучкості по часу укладання угод і зменшать навантаження на них в частині інформування Національного банку, а Національному банку дасть змогу отримувати більш оперативну інформацію про стан грошового та валютного ринків. Зазначені рішення закріплено Постановами Правління НБУ № 79 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 19 липня 2018 року та № 81 "Про визначення такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України", які набувають чинності 1 серпня 2018.https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Zebra написав:Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1%
ЛАД написав:Alex2006 Ну Вы и фантазёр! Не хотел продолжать дискуссию, но столько фантазии в одном посте! У Вас есть хрустальный шар или Вы как Libo слышите голоса (свыше)?
Вы путаете девал с загончиком. Тот девал был по военным причинам, а не экономическим. Повторюсь, если бы не война, курс сперва остановился бы на отметке около 15, а затем откатил бы к 10-11 после окончания кризиса из-за смены власти.
Это Вам кто сказал? То, что у нас в ЗВР к тому моменту даже мыши сдохли, это не экономич. причина? Пока что даже при курсе 26 торгбаланс у нас отрицательный. Что было бы при курсе 11? И я ничего не путаю. Но где критерий, кот. Вам позволяет заранее предвидеть это "загон" или начало очередного девала?
Сейчас есть разница относительно 1998 и 2008 годов - люди имеют свежий опыт и понимают, что по любой цене бакс грести не стоит. Люди стали анализировать экономическую эффективность тех или иных действий.
Действительно, "имеют свежий опыт"! Те, кто помнит уверения Гонтаревой: "Выше 12 не будет!" вряд ли поверят новым заверениям.
Дальнейший Ваш расчёт вариантов 2.1 и 2.2 вообще супер! Жаль, что онлайн человека не видно. Если Вам лет 20-25, то всё понятно, и вопросов нет. Совет терять реальные сбережения ради предполагаемых доходов, кот. то ли будут, то ли нет, может давать только очень юный человек.
2.2. Никто не побежал за баксом, курс из-за войны стал 15, эквивалент наших сбережений стал $10 700. Наш чуть выросший доход теперь составляет ~$1130-$1300 в мес и ~$13560-$15600 в год.
Проблема в том, что курс 15 в этом варианте - это только Ваше предположение, а вот потеря почти половины (а в реальности 2/3) сбережений - это факт. + при заметной девальвации Ваш предполагаемый доход "~$1130-$1300 в мес." может превратиться даже в реальный 0 - к примеру, предприятие, на кот. Вы получаете свои 2000 долл. до девала, работает на импортном сырье, а продукция идёт на внутр. рынок, вполне может остановиться и работникам скажут; "Спасибо! Все свободны!". Это, конечно, крайний случай, но вполне реальный, примеры есть.
Почему же, посмотрите на последние 3 года, везде видны загоны с откатами до практически предыдущих позиций Повторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи...
Ещё раз - как Вы заранее определяете, это загон или новая волна девальвации?
Естественно, базу для курса составляет экономическая часть. ... У нас сейчас солидный запас.
Ещё раз - почему при "солидном запасе" у нас отрицательный торгбаланс? Да, курсы я брал с сайта НБУ, можете проверить. А из какого архива Вы брали курс "28.92 на выходных 14-го и 15-го января"?
С интересом наблюдал попытки анализа цен на сталь и зерно, это на нас мало повлияет, т.к. экспортеры заводят лишь столько выручки, сколько нужно на покрытие производственных затрат. Там есть огромный запас, который они оставляют в офшорах, так что, валюты полно
Не знаю, какой запас "там", но у Вас запас оптимизма зашкаливает.
В заключение : - Блажен, кто верует. Тепло ему на свете.
P.s. Всё же к Вам просьба, если НБУ и минпропаганды платят 3000 долл., то порекомендуйте меня. За такую зарплату я согласен перекраситься, излучать даже больше оптимизма, чем Вы, и агитировать за гривнедепо и даже за то, чтобы все деньги люди отдали родному государству. Поверьте, я буду о-о-очень убедителен.
Ох, уже лень даже отвечать) Время покажет, кто был прав (хотя, по последним годам это и так понятно))
Zebra написав:Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1%
Лучше уж сразу инвестировать в МММ или форекс
холява написав:Доброе всем утро. Неожиданно ,с утра ,"Зирка" выставила 26,55 -26.75. Всем хорошего дня.
Не знаю, что за "Зирка", но если там будет гривна при таком курсе приема - это круто))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.