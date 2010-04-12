Додано: Вів 24 лип, 2018 06:04

Zebra написав: Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1% Кто не успел войти в доллар может как вариант купить биткоин, перевести на крупную биржку, например bitfinex там продать за доллары, пересидеть когда цены сравняются (он в гривнах сейчас ниже мировых на украинских биржах). Например на kuna.io ввод 1% + 5 грн стоит с карточек украинских банков. Вывод тоже 1%

Лучше купи жене сапогиДа простят меня ДС и модераторы за несдержанностьНацбанк ухвалив низку змін, якими пом’якшує вимоги до банків стосовно підтвердження та реєстрації угод, які вони укладають на міжбанківському ринку. Так, Національний банк відміняє норму щодо обов’язкового підтвердження банками усіх угод з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) засобами Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (також відома як ВалКлі). У подальшому для підтвердження власних угод на МВРУ банки зможуть використовувати як ВалКлі (у добровільному порядку), так і будь-які інші засоби, прийнятні для сторін угоди (наприклад, SWIFT) . Одночасно, банки отримають змогу укладати угоди на МВРУ в будь-який час, а не лише в час роботи ВалКлі , як це є зараз. Також, Національний банк скасовує вимоги, які зобов’язували банки реєструвати угоди з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України (далі – МКРУ) засобами системи КредІнфо (Системи надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку). У подальшому така реєстрація не буде здійснюватися взагалі. Раніше інформація, отримана через ВалКлі та КредІнфо, використовувалася Національним банком для моніторингу ситуації на МВРУ та МКРУ. У подальшому відповідні дані Національний банк отримуватиме через канали обміну інформацією від торговельно-інформаційних Bloomberg та Reuters, а також із наявної статистичної звітності банків. Такі кроки нададуть банкам більше гнучкості по часу укладання угод і зменшать навантаження на них в частині інформування Національного банку, а Національному банку дасть змогу отримувати більш оперативну інформацію про стан грошового та валютного ринків. Зазначені рішення закріплено Постановами Правління НБУ № 79 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 19 липня 2018 року та № 81 "Про визначення такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України", які