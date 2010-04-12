Тенденция с появлением наличной гривни после обеда характерна для рынков большинства населенных пунктов страны.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:53
Тенденция с появлением наличной гривни после обеда характерна для рынков большинства населенных пунктов страны.
US
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:03
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 июля с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с 23 июля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 июля по спросу не изменился, потеряв 100 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1688, упав до $1,1670 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1659 на открытии торгов в Европе.
Дата: 24 июля 2018 г. на 09.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,50/26,63 UAH/USD
€ – 30,85/31,17 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB
US
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:10
Привет из Днепра-2
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,53/26,57 UAH/USD.
US
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:11
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:27
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