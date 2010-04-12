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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:47
Искатель если буду он-лайн, то сообщу
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:03
Остатки подтверждают , в четверг и пятницу нерезы скинули ОВГЗ на 170 млн.грн и 60 млн соответственно
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:08
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса/книжка опт: 26,52/
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:09
Привет из Днепра-5
Около 11.08 котировки безналичного «американца» на межбанке вернулись к цифре 26,58/26,60 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).
На открытии торгов 24 июля в розничном сегменте наблюдалось преобладание спроса. Большей частью виртуального, без сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).
На старте торгов 24 июля в оптовом сегменте рынка Днепра доминировал клиентский спрос, реальные сделки на моменте отсутствовали.
Дата: 24 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.54
Мелкий опт «неформал»
$ 26,45-47/26,60 UAH/USD
EUR 30,85/31,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
Дата: 24 июля 2018 г. на 10.53
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,60/26,70 UAH/USD
€ 30,90/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях жесткого преобладания спроса на оптовые партии «зелени» на фоне близкого к панике состояния местного рынка.
US
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:25
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса, опт уже 58-60/65.
Т.е. 26,58-26,60/26,65, для тех, кто любит полностью...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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