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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:47
Искатель если буду он-лайн, то сообщу
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:03
Остатки подтверждают , в четверг и пятницу нерезы скинули ОВГЗ на 170 млн.грн и 60 млн соответственно
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:08
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса/книжка опт: 26,52/
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:09
Привет из Днепра-5
Около 11.08 котировки безналичного «американца» на межбанке вернулись к цифре 26,58/26,60 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).
На открытии торгов 24 июля в розничном сегменте наблюдалось преобладание спроса. Большей частью виртуального, без сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).
На старте торгов 24 июля в оптовом сегменте рынка Днепра доминировал клиентский спрос, реальные сделки на моменте отсутствовали.
Дата: 24 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.54
Мелкий опт «неформал»
$ 26,45-47/26,60 UAH/USD
EUR 30,85/31,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
Дата: 24 июля 2018 г. на 10.53
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,60/26,70 UAH/USD
€ 30,90/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях жесткого преобладания спроса на оптовые партии «зелени» на фоне близкого к панике состояния местного рынка.
US
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:25
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса, опт уже 58-60/65.
Т.е. 26,58-26,60/26,65, для тех, кто любит полностью...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:13
Alex2006
Вопрос в том, какое время. Заметьте, я не предрекаю курс 40 или 50 уже через полгода-год. Говорю только о том, что при сохранении сегодняшней политики и ситуации очередной девал будет обязательно. Вопрос только в сроках. Поэтому Ваша политика крайне рискована.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:16
Сьогодні з четвертого разу курс перетнув 26.50,НБУ вирішив не продавати долари,щоб збити ажіотаж.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:19
Кстати, Харьков уже 26,55-60/26,70-73.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:23
Привет из Днепра-6
Таким образом, около 11.08 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. По предварительным данным, самостоятельно, без помощи регулятора.
Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 11.00 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
К 12.08 на валютном межбанке в секторе доллара отмечено сужение спреда «зеленых» цен до 26,58/26,59 UAH/USD, которому способствовало равновесие покупок и продаж «американца».
По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о cохранении восходящего тренда в паре доллар-гривня, благодаря доминированию спроса на СК, На этом фоне цены доллара и евро выросли: 26,70/26,80 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,55/26,65 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR), сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Нашим валютчикам удалось отобраться, теперь есть что продавать.
Дата: 24 июля 2018 г. на 12.17
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,55/26,70 UAH/USD
€ – 30,95/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
US
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:39
Re: Валютный рынок в контексте
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