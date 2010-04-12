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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5519552055215522

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 811
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
114
5. более 75%
63%
509
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:39

Re: Валютный рынок в контексте

57/63, приноса нет
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:42

Re: Валютный рынок в контексте

Україна сподівається на отримання чергового траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом найближчим часом. Про це заявила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg

и зачем надеяться, если условия не выполнили,
тепер у нас є результати за півріччя, які виявилися кращими, ніж ми прогнозували у першому кварталі

прям цветем и пахнем, к чему этот цирк, если как было так и осталось?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:43

Что-то резко рвонули вверх, приват на продажу 26,65. Интересно когда откат.
AGK
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:46

  AGK написав:Что-то резко рвонули вверх, приват на продажу 26,65. Интересно когда откат.

возможно аж в феврале
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:48

К вопросу о продажах доллара населением: На отопление и воду введут абонплату: насколько подорожает "коммуналка" https://www.segodnya.ua/economics/gkh/na-otoplenie-i-vodu-vvedut-abonplatu-naskolko-podorozhaet-kommunalka-1156532.html
В целом, по оценкам экспертов, "коммуналка" с введением абонплаты подорожает на 10-15%.

Чистая продажа, полагаю, ещё подрастёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:50

  serg1974 написав:
  холява написав:Доброе всем утро.
Неожиданно ,с утра ,"Зирка" выставила 26,55 -26.75.
Всем хорошего дня.


Всем доброго.

А "Зирка" - это где? Не встречал здесь упоминание об этой точке ранее.


Кинотеатр "Зирка".
Обменный пункт ....Оленька и Вадим.
На момент 26.57-26.80
по Крепостной 26.60-26.80
Удачи
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:09

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2018/07/20/34386020/
фаселес говорит, что вроде не должны удалять ссылки на минфин,так что попробую еще, ведь статья интересная.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:32

  AGK написав:Что-то резко рвонули вверх, приват на продажу 26,65. Интересно когда откат.

В марте.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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