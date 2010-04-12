Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:39
57/63, приноса нет
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:42
Україна сподівається на отримання чергового траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом найближчим часом. Про це заявила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg
и зачем надеяться, если условия не выполнили,
тепер у нас є результати за півріччя, які виявилися кращими, ніж ми прогнозували у першому кварталі
прям цветем и пахнем, к чему этот цирк, если как было так и осталось?
vovodabravis
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:43
Что-то резко рвонули вверх, приват на продажу 26,65. Интересно когда откат.
AGK
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:46
AGK написав:
Что-то резко рвонули вверх, приват на продажу 26,65. Интересно когда откат.
возможно аж в феврале
OzzyR
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:48
К вопросу о продажах доллара населением:
На отопление и воду введут абонплату: насколько подорожает "коммуналка" https://www.segodnya.ua/economics/gkh/na-otoplenie-i-vodu-vvedut-abonplatu-naskolko-podorozhaet-kommunalka-1156532.html
В целом, по оценкам экспертов, "коммуналка" с введением абонплаты подорожает на 10-15%.
Чистая продажа, полагаю, ещё подрастёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
ЛАД
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:50
serg1974 написав: холява написав:
Доброе всем утро.
Неожиданно ,с утра ,"Зирка" выставила 26,55 -26.75.
Всем хорошего дня.
Всем доброго.
А "Зирка" - это где? Не встречал здесь упоминание об этой точке ранее.
Кинотеатр "Зирка".
Обменный пункт ....Оленька и Вадим.
На момент 26.57-26.80
по Крепостной 26.60-26.80
Удачи
холява
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:09
https://minfin.com.ua/2018/07/20/34386020/
фаселес говорит, что вроде не должны удалять ссылки на минфин,так что попробую еще, ведь статья интересная.
vovodabravis
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