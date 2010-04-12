Додано: Вів 24 лип, 2018 12:49

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,53/26,57 UAH/USD.



Сохранив «бычий» тренд, «зеленый» безнал около 10.25 Киева отметился на уровне 26,58/26,63 UAH/USD, однако эти максимумы были выкуплены, понизив цену «американца» по состоянию на 10.29 до 26,58/26,60 UAH/USD.



К 10.38 котировки доллара на межбанке обосновались на цифре 26,57/26,60 UAH/USD, куда их «с утра пораньше» загнали покупки нерезидентов.



«Начали с роста стараниями нерезидентов и ожиданиями на текущей неделе компенсации НДС Казначейством в комплекте с погашением ОВГЗ», - заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.



Около 11.08 котировки безналичного «американца» на межбанке вернулись к цифре 26,58/26,60 UAH/USD.



Таким образом, около 11.08 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. По предварительным данным, самостоятельно, без помощи регулятора.



Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 11.00 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



К 12.08 на валютном межбанке в секторе доллара отмечено сужение спреда «зеленых» цен до 26,58/26,59 UAH/USD, которому способствовало равновесие покупок и продаж «американца».



Около 13.20 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,58/26,59 UAH/USD.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 июля с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.



Евро по сравнению с 23 июля по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 июля по спросу не изменился, потеряв 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1688, упав до $1,1670 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1659 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).



На открытии торгов 24 июля в розничном сегменте наблюдалось преобладание спроса. Большей частью виртуального, без сделок.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).



На старте торгов 24 июля в оптовом сегменте рынка Днепра доминировал клиентский спрос, реальные сделки на моменте отсутствовали.



На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,55/26,65 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR), сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о cохранении восходящего тренда в паре доллар-гривня, благодаря доминированию спроса на СК, На этом фоне цены доллара и евро выросли: 26,70/26,80 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Нашим валютчикам удалось отобраться, теперь есть что продавать.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,50/26,63 UAH/USD, евро – 30,85/31,17 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,45-47/26,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,45-47/26,60 UAH/USD, евро (опт) 30,85/31,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,85/31,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,45/26,65 UAH/USD, евро – 30,70/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,60/26,65 UAH/USD, розница – 26,58/26,68 UAH/USD; Запорожье – 26,60/26,70 UAH/USD; евро – 30,90/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,420 RUB/USD.



Курс доллара на отечественном валютном межбанке во вторник сохранил восходящий тренд на покупках (превентивных?) нерезидентов, а также ожиданиях на текущей неделе компенсации НДС Казначейством и погашения гривневых ОВГЗ Минфином. Последние оба мероприятия имеют шансы наводнить рынок гривневой ликвидностью, что с одной стороны заморозит продажи СКВ на межбанке ради необходимой в бюджетный период гривни, с другой, часть этого нового изобилия нацвалюты «окольными путями» может оказаться на валютном межбанке.



Автор далек от панических настроений, поскольку текущий «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала сдерживается бюджетным периодом. Кроме того, вряд ли текущее подорожание «американца» на межбанке будет поддержано массовыми покупками импортеров, большинству из которых выросший в цене доллар просто не по карману.



Последнее обстоятельство, полагаю, нашло свое отражение в «текучке» котировок доллара на межбанке, инициировавших некоторое снижение к обеду вторника. Логика подобной динамики очевидна – убедившись в заморозке дальнейшего роста курса СКВ, ее держатели после 13.20 Киева инициировали ее продажи.



Не исключено, до масштабных «заливок» на рынке гривневой ликвидностью у безналичного доллара есть реальный шанс войти в ситуативную полосу стабильности на текущих, немного выросших уровнях цен. Последние, разумеется, при массовом вбросе гривни будут расти. Хотя, благодаря бюджетному периоду и без особого «фанатизма».



На этом фоне свое слово может сказать календарный фактор: как известно, к средине недели растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которое подлежит обязательной продаже.



US