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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5522552355245525>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 811
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
114
5. более 75%
63%
509
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:39

Приват уже 26,7 так и до 27 не далеко), рост за день 15 копеек
AGK
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:42

  AGK написав:Приват уже 26,7 так и до 27 не далеко), рост за день 15 копеек

26,74
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:42

  AGK написав:Приват уже 26,7 так и до 27 не далеко), рост за день 15 копеек

Я бы на Приват не обращал внимания,как правило валюты никогда в продаже нет,у них ведро сквдепошек,им бы разобраться с бениным пылесосом,а вот Укргаз почти всегда заряжен,особенно евро.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:52

  vovodabravis написав:https://minfin.com.ua/2018/07/20/34386020/
фаселес говорит, что вроде не должны удалять ссылки на минфин,так что попробую еще, ведь статья интересная.

Да не удаляют здесь ссылки. Ни на минфин, ни на курс.ком. Всё время удивляюсь, почему у людей курс.ком получается кириллицей (а не kurs.com).
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:00

Re: Валютный рынок в контексте

не закрыли вчерашнюю гривну, а уже хлынула новая..
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:01

Нетипичный межбанк

15:30 712 517.08
Торги еще не закончились, но уже видно, что обороты весьма хороши, несмотря на бычью динамику.
На мой взгляд, такие обороты позволяют предполагать 3 варианта происходящих событий:
1. НБУ очень щедро наливает, компенсируя повышенный спрос. Вариант маловероятен.
2. Наряду с крупными покупателями появились и крупные продавцы с очень срочной продажей. В пользу этой версии говорит вчерашний прыжок дохлой кошки и утренний "разогрев" сегодня.
3. Крупные продавцы ожидают скорого окончания периода повышенного спроса и не стали придерживать валюту при растущем курсе. В пользу этого варианта говорит достаточно большое количество сделок.

У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:05

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Всё время удивляюсь, почему у людей курс.ком получается кириллицей (а не kurs.com).

https://курс.ком.юа
https://kurs.com.ua
Код: Виділити все
https://kurs.com.ua
[url]https://kurs.com.ua[/url]

Автоматический разбор ссылок дает кирилицу, а с тегами идет правильный урл.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:08

Re: Валютный рынок в контексте

народ, так а "па 26" будет или ещё долго ждать ??? :-)
Вернулся из отпуска, а обещанных уровней пока не вижу..... Ждать или отоваривать оставшуюся гривну по 26,60 ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:14

  ЛАД написав:Всё время удивляюсь, почему у людей курс.ком получается кириллицей (а не kurs.com).

Потому что ссылку нужно брать в тег "URL"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:30

Вопрос ко всем.
В новом "Положенні про встановлення офіційного курсу гривні ..." в качестве "оперативного індикатора курсу гривні до долара США" установлено "довідкове значення курсу", которое рассчитывается по сделкам, информация по кот. предоставлена НБУ до 12.00, и публикуется до 12.30.
Означает ли это, что текущие значения "Оперативного стану міжбанківського валютного ринку України", кот. сейчас публикуются каждые полчаса, оглашаться вообще не будут?
В новом "Положенні ..." и "Постанове ..." ничего не нашёл.
Сейчас на странице "Оперативного стану міжбанківського валютного ринку України" есть запись:
З метою підвищення прозорості встановлення офіційного курсу гривні до долара США Національний банк України, починаючи з 23 квітня 2015 року розміщує в таблиці "Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України" інформацію щодо угод як з продажу банками доларів США на міжбанківському валютному ринку України, так і з їх купівлі, що узгоджується з вимогами підпункту "а" пункту 3 Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 496 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 року за № 1094/8415 (зі змінами).

Я, правда, этой фразы в старом "Положенні ..." тоже не нашёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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