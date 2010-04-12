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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:42
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:42
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:52
Да не удаляют здесь ссылки. Ни на минфин, ни на курс.ком. Всё время удивляюсь, почему у людей курс.ком получается кириллицей (а не kurs.com).
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:00
Re: Валютный рынок в контексте
не закрыли вчерашнюю гривну, а уже хлынула новая..
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:01
Нетипичный межбанк
15:30 712 517.08
Торги еще не закончились, но уже видно, что обороты весьма хороши, несмотря на бычью динамику.
На мой взгляд, такие обороты позволяют предполагать 3 варианта происходящих событий:
1. НБУ очень щедро наливает, компенсируя повышенный спрос. Вариант маловероятен.
2. Наряду с крупными покупателями появились и крупные продавцы с очень срочной продажей. В пользу этой версии говорит вчерашний прыжок дохлой кошки и утренний "разогрев" сегодня.
3. Крупные продавцы ожидают скорого окончания периода повышенного спроса и не стали придерживать валюту при растущем курсе. В пользу этого варианта говорит достаточно большое количество сделок.
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:05
Re: Валютный рынок в контексте
Автоматический разбор ссылок дает кирилицу, а с тегами идет правильный урл.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:08
Re: Валютный рынок в контексте
народ, так а "па 26" будет или ещё долго ждать ???
Вернулся из отпуска, а обещанных уровней пока не вижу..... Ждать или отоваривать оставшуюся гривну по 26,60 ?
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:14
Потому что ссылку нужно брать в тег "URL"
Всё IMHO
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:30
Вопрос ко всем.
В новом "Положенні про встановлення офіційного курсу гривні ..." в качестве "оперативного індикатора курсу гривні до долара США" установлено "довідкове значення курсу", которое рассчитывается по сделкам, информация по кот. предоставлена НБУ до 12.00, и публикуется до 12.30.
Означает ли это, что текущие значения "Оперативного стану міжбанківського валютного ринку України", кот. сейчас публикуются каждые полчаса, оглашаться вообще не будут?
В новом "Положенні ..." и "Постанове ..." ничего не нашёл.
Сейчас на странице "Оперативного стану міжбанківського валютного ринку України" есть запись:
Я, правда, этой фразы в старом "Положенні ..." тоже не нашёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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