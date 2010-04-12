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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5522552355245525

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 811
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
114
5. более 75%
63%
509
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34

  Сибарит написав:15:30 712 517.08
....
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.

Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:15:30 712 517.08
....
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.

Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?

Та да, двойное логическое отрицание порождает субъективные двусмысленности. :roll:
Харьковские встречают вечер продолжением взросления: $ 26.64/26.70.
А это часом не греческие ли погорельцы-возвращенцы волнонули? А то как-то совпало с ухудшение пожарной обстановки у эллинов...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
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