Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34
Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44
Та да, двойное логическое отрицание порождает субъективные двусмысленности.
Харьковские встречают вечер продолжением взросления: $ 26.64/26.70.
А это часом не греческие ли погорельцы-возвращенцы волнонули? А то как-то совпало с ухудшение пожарной обстановки у эллинов...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
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