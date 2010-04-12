Додано: Вів 24 лип, 2018 16:22

[quote="4414279:ЛАД"][quote="4414231:Сибарит"]15:30 712 517.08

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У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.[/quote]

Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?[/quote]

Прошу прощения что влажу, мне кажется Сибарит хотел сказать, что пока поезд стоял и "вибрировал" а машинист вышел за кукурузкой, оставив ключи в зажигании, этим воспользовались ситуативные хулиганы и мы немного тронулись, но с хвоста поезда на помощь уже бегут alex2006 и dobrofey, пробегая возле купе somilitarka слышится хит money, money, money от abba и отдает спокойствием. Но когда этот наряд доберется до головы состава, то скорее всего сдадут немного назад. Это как я , понял его месседж.