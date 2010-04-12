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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55235524552555265527>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 811
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
114
5. более 75%
63%
509
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34

  Сибарит написав:15:30 712 517.08
....
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.

Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:15:30 712 517.08
....
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.

Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?

Та да, двойное логическое отрицание порождает субъективные двусмысленности. :roll:
Харьковские встречают вечер продолжением взросления: $ 26.64/26.70.
А это часом не греческие ли погорельцы-возвращенцы волнонули? А то как-то совпало с ухудшение пожарной обстановки у эллинов...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:57

  ЛАД написав:Уже и somilitark изменил позицию. :)

Сомік правильно коментує - в першій половині року завжди пише,що гривня буде ревальвувати,в другій половині року завжди писав,що гривня буде девальвувати.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:00

  ЛАД написав:К вопросу о продажах доллара населением: На отопление и воду введут абонплату: насколько подорожает "коммуналка" https://www.segodnya.ua/economics/gkh/na-otoplenie-i-vodu-vvedut-abonplatu-naskolko-podorozhaet-kommunalka-1156532.html
В целом, по оценкам экспертов, "коммуналка" с введением абонплаты подорожает на 10-15%.

Чистая продажа, полагаю, ещё подрастёт.

Подорожать может на любые проценты. А вот будут ли платить ее-вопрос.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:02

  tea написав:
  ЛАД написав:Уже и somilitark изменил позицию. :)

Сомік правильно коментує - в першій половині року завжди пише,що гривня буде ревальвувати,в другій половині року завжди писав,що гривня буде девальвувати.

По-перше, не завжди, по-друге, з політичними звинуваченнями на адресу "несогласных".
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:12

  Vitalych-new написав:народ, так а "па 26" будет или ещё долго ждать ??? :-)
Вернулся из отпуска, а обещанных уровней пока не вижу..... Ждать или отоваривать оставшуюся гривну по 26,60 ?

брать , и только брать )
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:22

[quote="4414279:ЛАД"][quote="4414231:Сибарит"]15:30 712 517.08
....
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.[/quote]
Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?[/quote]
Прошу прощения что влажу, мне кажется Сибарит хотел сказать, что пока поезд стоял и "вибрировал" а машинист вышел за кукурузкой, оставив ключи в зажигании, этим воспользовались ситуативные хулиганы и мы немного тронулись, но с хвоста поезда на помощь уже бегут alex2006 и dobrofey, пробегая возле купе somilitarka слышится хит money, money, money от abba и отдает спокойствием. Но когда этот наряд доберется до головы состава, то скорее всего сдадут немного назад. Это как я , понял его месседж.
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 24 лип, 2018 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:22

  vitaliy0734998884 написав:
  Vitalych-new написав:народ, так а "па 26" будет или ещё долго ждать ??? :-)
Вернулся из отпуска, а обещанных уровней пока не вижу..... Ждать или отоваривать оставшуюся гривну по 26,60 ?

брать , и только брать )

А если не будут брать,... отключим газ :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:26

Сегодня в районе города Днепр обозначилась "черная дыра", засасывающая доллар со страшной силой.
Именно спрос из Днепра (где на моменте максимальные и покупка, и продажа) и включенный "пылесос" из регионов (многие направили бакс на Днепр) стали сегодня одним из драйверов роста.
Кстати, если подумать, что параллельно активно уже два дня доллар скупает банк "Пивденный", в котором приютились структуры одного известного днепропетровского предпринимателя... то напрашиваются выводы.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:30

  LuckyG написав:
  ЛАД написав:К вопросу о продажах доллара населением: На отопление и воду введут абонплату: насколько подорожает "коммуналка" https://www.segodnya.ua/economics/gkh/na-otoplenie-i-vodu-vvedut-abonplatu-naskolko-podorozhaet-kommunalka-1156532.html
В целом, по оценкам экспертов, "коммуналка" с введением абонплаты подорожает на 10-15%.

Чистая продажа, полагаю, ещё подрастёт.

Подорожать может на любые проценты. А вот будут ли платить ее-вопрос.

Чистая продажа - имелось ввиду валюты населением.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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