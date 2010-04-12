Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34
Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44
Та да, двойное логическое отрицание порождает субъективные двусмысленности.
Харьковские встречают вечер продолжением взросления: $ 26.64/26.70.
А это часом не греческие ли погорельцы-возвращенцы волнонули? А то как-то совпало с ухудшение пожарной обстановки у эллинов...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:57
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:00
Подорожать может на любые проценты. А вот будут ли платить ее-вопрос.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:02
По-перше, не завжди, по-друге, з політичними звинуваченнями на адресу "несогласных".
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:12
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:22
[quote="4414279:ЛАД"][quote="4414231:Сибарит"]15:30 712 517.08
....
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.[/quote]
Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?[/quote]
Прошу прощения что влажу, мне кажется Сибарит хотел сказать, что пока поезд стоял и "вибрировал" а машинист вышел за кукурузкой, оставив ключи в зажигании, этим воспользовались ситуативные хулиганы и мы немного тронулись, но с хвоста поезда на помощь уже бегут alex2006 и dobrofey, пробегая возле купе somilitarka слышится хит money, money, money от abba и отдает спокойствием. Но когда этот наряд доберется до головы состава, то скорее всего сдадут немного назад. Это как я , понял его месседж.
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 24 лип, 2018 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:22
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:26
Сегодня в районе города Днепр обозначилась "черная дыра", засасывающая доллар со страшной силой.
Именно спрос из Днепра (где на моменте максимальные и покупка, и продажа) и включенный "пылесос" из регионов (многие направили бакс на Днепр) стали сегодня одним из драйверов роста.
Кстати, если подумать, что параллельно активно уже два дня доллар скупает банк "Пивденный", в котором приютились структуры одного известного днепропетровского предпринимателя... то напрашиваются выводы.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:30
Чистая продажа - имелось ввиду валюты населением.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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