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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5524552555265527>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 811
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
114
5. более 75%
63%
509
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:31

Игорь
Красиво пишете! Почаще бы!

Кстати, фраза "мы немного тронулись" тоже звучит двусмысленно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:37

  Игорь написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:15:30 712 517.08
....
У меня закрадываются сомнения, что старт ракеты может оказаться ложным.

Фраза неоднозначная. Сомневаетесь в том, что старт ложный, т.е. думаете, что он настоящий? Или сомневаетесь, что это старт ракеты и думаете, что можем глубоко откатиться?

Прошу прощения что влажу, мне кажется Сибарит хотел сказать, что пока поезд стоял и "вибрировал" а машинист вышел за кукурузкой, оставив ключи в зажигании, этим воспользовались ситуативные хулиганы и мы немного тронулись, но с хвоста поезда на помощь уже бегут alex2006 и dobrofey, пробегая возле купе somilitarka слышится хит money, money, money от boney m и отдает спокойствием. Но когда этот наряд доберется до головы состава, то скорее всего сдадут немного назад. Это как я , понял его месседж.


ABBA
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39

Простите за оффтоп, но не могу удержаться. Єто из серии "маразм крепчает":
Государственная Дума РФ приняла решение объявить памятной датой 19 апреля – день, когда в 1783 году Екатерина II аннексировала Крымское ханство

Закон был принят в третьем, окончательном чтении. Официальное название нового праздника – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Инициаторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства… и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", – гласит пояснительная записка к законопроекту.

"Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом.

https://www.segodnya.ua/ukraine/data-zahvata-krymskogo-hanstva-oficialno-obyavlena-v-rossii-pamyatnoy-1157162.html
Сегодняшняя принадлежность обосновывается захватом 235 лет назад! По этой логике все колониальные державы должны опять захватить свои колонии - Англия Индию, Франция Алжир и т.д. :lol:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:40

prodigy сорри и спасибо за поправку
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:41

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 0,36 коп., на торгах вторника упал на 13,35 коп., оказавшись на уровне 26,5832 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 июля с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.07, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,53/26,57 UAH/USD.

Около 10.25 котировки «американца» подскочили к 26,58/26,62, однако вскоре этот максимум был продан, понизив цену СКВ по состоянию на 10.30 к 26,58/26,60 UAH/USD.
К 10.38 котировки доллара обосновались на отметке 26,57/26,60 UAH/USD, давая понять об остановке динамичного роста. Это предположение подтвердилось около 11.08, когда СКВ замерла на цифре 26,58/26,60 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.

До обеденного перерыва (13.20 Киева) пара доллар-гривня не покидала уровень 26,57-58/26,59-60 UAH/USD.
С 13.30 и до 15.00 СКВ пребывала на цифре 26,58/26,59, просев с указанного часа до 26,57/26,59 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого завершения сессии.

Торги валютного межбанка 24 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,57/26,59 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5832 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,5832 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 24 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 24 июля, углубив «бычий» тренд, заметно вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне.

Во-вторых, в дебюте сессии наблюдались активные покупки СКВ нерезидентами, готовящимися к репатриации дивидендов.

В-третьих, в значительной степени подорожанию «американца» способствовали ожидания компенсации НДС Казначейством и погашения гривневых ОВГЗ Минфином.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 июля заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, росту способствовало расширение гривневой ликвидности – у покупателей СКВ было на что приобретать валюту.

Во-вторых, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Последняя совершалась достаточно охотно из-за выросших цен доллара.

В-третьих, активной скупке доллара помогала высокая курсовая динамика до 11.00 Киева, заставляя игроков торопиться с приобретениями СКВ.

В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью) снята с повестки дня.



Дата: 24 июля 2018 г. 17.40

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,68/26,75 UAH/USD (с утра – 26,55/26,70 UAH/USD, к полудню - 26,63-65/26,73 UAH/USD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,20-25 UAH/EUR, к полудню - 31,05/31,30 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,423 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания спроса в паре доллар-гривня. Большей частью «виртуального», без реальных сделок.

По мере выравнивания рынка безналичного доллара, дилерам местного рынка удалось откупиться и, следовательно, отвечать на спрос со стороны клиентов было чем.

Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Нашим валютчикам удалось отобраться, теперь есть что продавать.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняя при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.


Дата: 24 июля 2018 г. 17.20
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,55-57/26,63-65 UAH/USD (с утра 26,47/26,60 UAH/USD, к полудню 26,55/26,65 UAH/USD)
€ 30,85/31,10 UAH/EUR (с утра 30,85/31,10 UAH/EUR, к полудню 30,85/31,10 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

До полудня столичные валютчики из-за настроения клиентов, сформированное подорожанием «зеленого» безнала, были вынуждены поднимать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить баланс спроса и предложения.

На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,55/26,65 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR), сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены доллара ограничились сужением спреда, которое позволила сделать равновесная торговля в паре доллар-гривня.

На сей раз сбалансированность рынка способствовала прогрессу на участке ликвидности, которая, заслужив «четверку» улучшила показатели предыдущей сессии.


Дата: 24 июля 2018 г.

17.25 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,68/26,75 UAH/USD (с утра - 26,60/26,70 UAH/USD, к полудню – 26,70/26,80 UAH/USDD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,20 UAH/EUR, к полудню - 31,00/31,40 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях жесткого преобладания спроса на оптовые партии «зелени» на фоне близкого к панике состояния местного рынка.

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение доминирования спроса на СКВ без клиентского предложения доллара.

По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о cохранении восходящего тренда в паре доллар-гривня, благодаря доминированию спроса на СК, На этом фоне цены доллара и евро выросли: 26,70/26,80 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

После обеда на местном рынке не без участия стабилизации на рынке «зеленого» безнала появились клиентские предложения СКВ, выровнявшие спрос и предложение в паре доллар-гривня, способствую некоторому снижению действующих цен и сужению спреда.

По итогам дня на рынке города сформировалось равновесие покупок и продаж, благодаря которому немного повысились обороты, заслужив «тройку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.


Дата: 24 июля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,63/26,75 UAH/USD (с утра - 26,50/26,63 UAH/USD, к полудню - 26,55/26,70 UAH/USD)
€ – 30,95/31,30 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,17 UAH/EUR, к полудню - 30,95/31,30 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,420 UAH/RUB)

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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:41

  Сибарит написав:Игорь
Красиво пишете! Почаще бы!

Кстати, фраза "мы немного тронулись" тоже звучит двусмысленно :)

Тут двусмысленность понятна и оправдана - верны оба смысла. :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:52

Re: Валютный рынок в контексте

Искатель написав:Кстати, если подумать, что параллельно активно уже два дня доллар скупает банк "Пивденный", в котором приютились структуры одного известного днепропетровского предпринимателя... то напрашиваются выводы.

Валерійович нарощує жирок на зиму, щоб навесні щедро роздавати гречку виборцям?) Чи інші висновки маєте на увазі?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:21

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Простите за оффтоп, но не могу удержаться. Єто из серии "маразм крепчает"

"Маразм" контрольований, тому не дочекаємося, на жаль, закликів до повернення: 1) "скрєпної" землі Аляски, "отжатой" окаяними "піндосами"; 2) сакрального Харбіна; 3) території Казахської (Кіргізської, Казакської) АСРР, яка незрозуміло як вийшла зі складу РСФРР; 4) Карсу; 5) Польщі тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:22

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Франция Алжир

Алжир ладно. Хочу посмотреть, как Франция будет возвращать Вьетнам....
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:25

  centurionus написав:
  ЛАД написав:Простите за оффтоп, но не могу удержаться. Єто из серии "маразм крепчает"

"Маразм" контрольований, тому не дочекаємося, на жаль, закликів до повернення: 1) "скрєпної" землі Аляски, "отжатой" окаяними "піндосами"; 2) сакрального Харбіна; 3) території Казахської (Кіргізської, Казакської) АСРР, яка незрозуміло як вийшла зі складу РСФРР; 4) Карсу; 5) Польщі тощо.


ДС сауну никому из туземцев не передавал... :D

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