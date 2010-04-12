Додано: Вів 24 лип, 2018 16:41

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 0,36 коп., на торгах вторника упал на 13,35 коп., оказавшись на уровне 26,5832 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 июля с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.07, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,53/26,57 UAH/USD.



Около 10.25 котировки «американца» подскочили к 26,58/26,62, однако вскоре этот максимум был продан, понизив цену СКВ по состоянию на 10.30 к 26,58/26,60 UAH/USD.

К 10.38 котировки доллара обосновались на отметке 26,57/26,60 UAH/USD, давая понять об остановке динамичного роста. Это предположение подтвердилось около 11.08, когда СКВ замерла на цифре 26,58/26,60 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.



До обеденного перерыва (13.20 Киева) пара доллар-гривня не покидала уровень 26,57-58/26,59-60 UAH/USD.

С 13.30 и до 15.00 СКВ пребывала на цифре 26,58/26,59, просев с указанного часа до 26,57/26,59 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого завершения сессии.



Торги валютного межбанка 24 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,57/26,59 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5832 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,5832 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 июля, углубив «бычий» тренд, заметно вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне.



Во-вторых, в дебюте сессии наблюдались активные покупки СКВ нерезидентами, готовящимися к репатриации дивидендов.



В-третьих, в значительной степени подорожанию «американца» способствовали ожидания компенсации НДС Казначейством и погашения гривневых ОВГЗ Минфином.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 июля заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, росту способствовало расширение гривневой ликвидности – у покупателей СКВ было на что приобретать валюту.



Во-вторых, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Последняя совершалась достаточно охотно из-за выросших цен доллара.



В-третьих, активной скупке доллара помогала высокая курсовая динамика до 11.00 Киева, заставляя игроков торопиться с приобретениями СКВ.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью) снята с повестки дня.







Дата: 24 июля 2018 г. 17.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,68/26,75 UAH/USD (с утра – 26,55/26,70 UAH/USD, к полудню - 26,63-65/26,73 UAH/USD)

€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,20-25 UAH/EUR, к полудню - 31,05/31,30 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,423 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания спроса в паре доллар-гривня. Большей частью «виртуального», без реальных сделок.



По мере выравнивания рынка безналичного доллара, дилерам местного рынка удалось откупиться и, следовательно, отвечать на спрос со стороны клиентов было чем.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Нашим валютчикам удалось отобраться, теперь есть что продавать.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняя при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 24 июля 2018 г. 17.20

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,55-57/26,63-65 UAH/USD (с утра 26,47/26,60 UAH/USD, к полудню 26,55/26,65 UAH/USD)

€ 30,85/31,10 UAH/EUR (с утра 30,85/31,10 UAH/EUR, к полудню 30,85/31,10 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики из-за настроения клиентов, сформированное подорожанием «зеленого» безнала, были вынуждены поднимать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить баланс спроса и предложения.



На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,55/26,65 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR), сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены доллара ограничились сужением спреда, которое позволила сделать равновесная торговля в паре доллар-гривня.



На сей раз сбалансированность рынка способствовала прогрессу на участке ликвидности, которая, заслужив «четверку» улучшила показатели предыдущей сессии.





Дата: 24 июля 2018 г.



17.25 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,68/26,75 UAH/USD (с утра - 26,60/26,70 UAH/USD, к полудню – 26,70/26,80 UAH/USDD)

€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,20 UAH/EUR, к полудню - 31,00/31,40 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях жесткого преобладания спроса на оптовые партии «зелени» на фоне близкого к панике состояния местного рынка.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение доминирования спроса на СКВ без клиентского предложения доллара.



По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о cохранении восходящего тренда в паре доллар-гривня, благодаря доминированию спроса на СК, На этом фоне цены доллара и евро выросли: 26,70/26,80 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



После обеда на местном рынке не без участия стабилизации на рынке «зеленого» безнала появились клиентские предложения СКВ, выровнявшие спрос и предложение в паре доллар-гривня, способствую некоторому снижению действующих цен и сужению спреда.



По итогам дня на рынке города сформировалось равновесие покупок и продаж, благодаря которому немного повысились обороты, заслужив «тройку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.





Дата: 24 июля 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,63/26,75 UAH/USD (с утра - 26,50/26,63 UAH/USD, к полудню - 26,55/26,70 UAH/USD)

€ – 30,95/31,30 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,17 UAH/EUR, к полудню - 30,95/31,30 UAH/EUR)

RUB 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,420 UAH/RUB)



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