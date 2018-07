Додано: Вів 24 лип, 2018 17:21

ЛАД написав: Простите за оффтоп, но не могу удержаться. Єто из серии "маразм крепчает" Простите за оффтоп, но не могу удержаться. Єто из серии "маразм крепчает"

"Маразм" контрольований, тому не дочекаємося, на жаль, закликів до повернення: 1) "скрєпної" землі Аляски, "отжатой" окаяними "піндосами"; 2) сакрального Харбіна; 3) території Казахської (Кіргізської, Казакської) АСРР, яка незрозуміло як вийшла зі складу РСФРР; 4) Карсу; 5) Польщі тощо. "Маразм" контрольований, тому не дочекаємося, на жаль, закликів до повернення: 1) "скрєпної" землі Аляски, "отжатой" окаяними "піндосами"; 2) сакрального Харбіна; 3) території Казахської (Кіргізської, Казакської) АСРР, яка незрозуміло як вийшла зі складу РСФРР; 4) Карсу; 5) Польщі тощо.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell